Экономика

18:35 21.07.2020

Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

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Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

Монетарная политика Национального банка Украины (НБУ), режимы инфляционного таргетирования и гибкого курсообразования будут сохранены, сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, которого цитирует пресс-служба центробанка.

В ходе первой встречи с послами стран "Большой семерки" во вторник он также подчеркнул, что НБУ и в дальнейшем останется независимым институтом, который будет принимать аполитичные и экономически мотивированные решения.

Шевченко добавил, что он считает своим долгом поддерживать и развивать отношения с международными партнерами Украины.

"Мы стремимся и в дальнейшем оставаться прогнозируемым и последовательным партнером для вас (…) С нашей стороны вы увидите ответственное отношение ко всем своим обязательствам – мы и в дальнейшем будем их выполнять, руководствуясь принципами прозрачности и партнерства", – отметил он.

Согласно сообщению, во встрече участвовали временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, послы Канады (Лариса Галадза), Японии (Такаши Кура), Италии (Давиде Ла Чечилия), Франции (Этьен де Понсен) и заместители послов Великобритании (Николас Гарокс), Германии (Бертрам фон Мольтке) в Украине, а также первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова и заместители главы Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод и Олег Чурий.

Теги: #g7 #шевченко #нбу
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