Экономика

18:16 21.07.2020

Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

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Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

Правительство Украины и Национальный банк Украины (НБУ) продолжат развивать сотрудничество в прежнем режиме, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В то же время хочу заверить: сотрудничество правительства и Нацбанка, которое основывается на законных основаниях, абсолютно конструктивно, оно будет развиваться. Сегодня мы эту тему обсудили с бизнесом", – сказал он журналистам во вторник.

Премьер добавил, что бизнес ждет дешевого кредитного ресурса и простых решений в его получении. 

"Правительство совместно с НБУ должно создать соответствующие условия, когда коммерческие банки смогут на абсолютно конкретных условиях предоставлять кредитные средства для украинского бизнеса, который сегодня остро нуждается в дешевом кредитном ресурсе", – сказал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #нбу #кабмин
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