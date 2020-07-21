Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

Правительство Украины и Национальный банк Украины (НБУ) продолжат развивать сотрудничество в прежнем режиме, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В то же время хочу заверить: сотрудничество правительства и Нацбанка, которое основывается на законных основаниях, абсолютно конструктивно, оно будет развиваться. Сегодня мы эту тему обсудили с бизнесом", – сказал он журналистам во вторник.

Премьер добавил, что бизнес ждет дешевого кредитного ресурса и простых решений в его получении.

"Правительство совместно с НБУ должно создать соответствующие условия, когда коммерческие банки смогут на абсолютно конкретных условиях предоставлять кредитные средства для украинского бизнеса, который сегодня остро нуждается в дешевом кредитном ресурсе", – сказал Шмыгаль.