Экономика

15:34 21.07.2020

Закон о поддержке "зеленой" энергетики на 95% приближен к меморандуму с Кабмином, но в нем отсутствуют гарантии – глава УВЭА

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Закон о поддержке "зеленой" энергетики на 95% приближен к меморандуму с Кабмином, но в нем отсутствуют гарантии – глава УВЭА

Принятый Верховной Радой закон об усовершенствовании условий поддержки "зеленой" генерации максимально приближен к меморандуму между правительством и отраслью, однако отсутствие в нем гарантий для ВИЭ при неизменности налогового законодательства подлежит отмене, считает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Можно приветствовать, что большинство депутатов осталось на позиции поддержки правительственного документа", – сказал он в комментарии Энергореформе по окончанию голосования по законопроекту в парламенте во вторник.

В то же время, по мнению Конеченкова, принятие поправки 1203 от главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, которая предусматривает возможность изменения налогового законодательства для ВИЭ в дальнейшем, является негативным сигналом для инвесторов и подлежит пересмотру.

"Поправка 1203, которая может ввести акциз на "зеленую" энергетику, противоречит здравому смыслу. Думаю, будем вносить предложения по ее отмене", – сказал глава УВЭА.

По его словам, плюсом закона является установление им более длительного, чем предполагалось ранее, срока достройки для СЭС – до 31 октября 2020 года, а также то, что не были увеличены уровни снижения "зеленого" тарифа ВИЭ-объектов по сравнению с предложенным правительством вариантом (для большинства СЭС – на 15%, для ВЭС – на 7,5% – ИФ).

Кроме того, Конеченков назвал положительным результатом и то, что для СЭС меньше 1МВт снижение тарифа удалось удержать на уровне 7,5%, хотя были предложения снизить его на 15%.

Как сообщалось, законопроект № 3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" принят Радой в целом, за проголосовало 288 депутатов.

Теги: #виэ #рада #закон
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