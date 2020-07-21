НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020г минимум до 6% – банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) может ухудшить прогноз падения ВВП на 2020 год в июле минимум до 6% с 5% в апрельском прогнозе, сообщили опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Мы ожидаем незначительного ухудшения прогноза динамики ВВП по сравнению с апрельским, учитывая данные за первый квартал (-1,3%, прогноз НБУ - -0,5%) и динамику показателей деловой активности во втором", – сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.

Эксперт напомнил, что Минэкономики оценивает падение ВВП за пять месяцев текущего года в 5,9%, уточнив, что, по его оценкам, прогноз динамики реального ВВП НБУ ухудшится с текущих 5% до значения в интервале 6-7%.

"Мы ожидаем двузначное снижение реального ВВП во втором квартале и постепенное снижение темпов падения в последующих, в результате чего годовое падение реального ВВП, по прогнозу РБА (Райффайзен банка Аваль –ИФ), составит 6,3%", – добавил Колодий.

Он также отметил, что инфляция в первом полугодии 2020 года оказалась несколько ниже прогнозируемых значений, составив в среднем 2,6% в первом квартале (прогноз НБУ – 2,3%) и 2,1% во втором (4,8%).

"Инфляция за третий квартал также может быть немного ниже прогнозируемой (5,3%), но в четвертом квартале ожидается ее ускорение. Поэтому НБУ может пересмотреть прогноз среднегодовой инфляции (4,3%) в сторону снижения, оставив при этом без значительных изменений прогноз инфляции на конец года (6%)", – полагает Колодий.

Вместе с тем он уточнил, что существует риск ускорения инфляции с осени в результате изменения монетарной политики НБУ и увеличения темпов эмиссии.

По словам начальника отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрея Приходько, НБУ ухудшит свой прогноз динамики ВВП вслед за МВФ, который ожидает падения на 8,2%.

"Слабые темпы восстановления экономики в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ – традиционных рынках сбыта украинской экспортной продукции - являются внешним фактором падения реального сектора экономики Украины. В то же время возможности задействовать внутренние источники роста ограничены, так как частный сектор все еще занимает выжидательную позицию и не спешит увеличивать инвестиции на фоне стагнации внутреннего спроса", – отметил эксперт.

Приходько добавил, что государство не может самостоятельно активно инвестировать или применять методы фискального стимулирования частного сектора из-за огромного дефицита бюджета, а эффект от специальных программ банковского кредитования крайне ограничен.

"Банки не могут наращивать кредитование из-за высоких рисков невозвратов по кредитам и слабого спроса от кредитоспособного бизнеса", – пояснил он.

Как сообщил CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков, макропрогноз НБУ в июле существенно не изменится, вместе с тем в случае медленного восстановления экономики возможна коррекция в сторону незначительного усиления темпов падения ВВП.

По мнению директора департамента стратегии Кредобанка Романа Лепака, последний макропрогноз НБУ, обнародованный в конце апреля, в настоящее время слишком оптимистичен с учетом уже известных данных о значительном спаде в промышленности, строительстве, транспорте и сфере услуг.

"Мы ожидаем пересмотр макропрогноза Национальным банком в июле с приближением его к прогнозам, заложенным в новом меморандуме с МВФ. Более реалистичная оценка макроэкономических перспектив должна предусматривать падение ВВП на 7,5-8,5% по итогам 2020 года", – отметил он.

Эксперт добавил, что прогноз роста потребительских цен в 2020 году в обновленном макропрогнозе однозначно будет скорректирован – с 6% в апрельском до 4,5-5%.

Кроме того, он полагает, что прогноз уровня учетной ставки центробанка также будет пересмотрен в сторону снижения – с 7% до 5,5%-6% на конец 2020 года.

Приходько напомнил, что обновление макропрогноза НБУ состоится 30 июля в новом выпуске "Инфляционного отчета".