Экономика

13:42 21.07.2020

Первая ротация в НКРЭКУ показала наличие коллизионных норм в законе о регуляторе, надо вносить изменения – Голикова

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Первая ротация в НКРЭКУ показала наличие коллизионных норм в законе о регуляторе, надо вносить изменения – Голикова

Закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует изменений в вопросах увольнения ее членов во избежание правовой коллизии, связанной с правом президента Украины определять их ротацию и распределением полномочий между Кабинетом министров и регулятором на увольнение, считает секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ Светлана Голикова.

"С одной стороны, согласно переходным положениям к закону о НКРЭКУ от 19 декабря 2019 года, президенту предоставляется право производить ротацию членов комиссии, с другой – согласно этому же закону работодателем для них является Кабмин, который в вопросах их досрочного увольнения ограничен исчерпывающим перечнем оснований", – сказала она интернет-порталу Энергореформа.

По ее словам, необходимо внести изменения в закон об энергорегуляторе от 19 декабря 2019 года, чтобы избежать двойного толкования и правовой коллизии в будущем.

"Я склоняюсь к тому, что правительство должно иметь право увольнять членов комиссии и по причине их ротации, если такой временный механизм предусмотрен переходными положениями данного закона. Однако есть и противоположное мнение – перечень оснований, по которым КМУ может досрочно уволить члена регулятора, исчерпывающий и ротация в него не внесена", – отметила Голикова.

По ее словам, действующее законодательство не обозначает, какой орган имеет право на досрочное увольнение члена регулятора в случае его ротации.

"Отмечу, что сам по себе механизм ротации в том понимании, который вложили в закон (досрочное прерывание полномочий без критериев очередности), является исключительным и первоначально был связан с тем, что менялась структура правоотношений, впервые полномочия регулятора закреплялись в законе. Я говорю о законе 2016 года, когда необходимо было изменить подход к назначению членов комиссии через прохождение конкурсного отбора. Но есть и другое мнение – оставить исчерпывающий перечень обоснований для увольнения, как есть. Но тогда необходимо принимать решение, что делать с ротацией", – отметила секретарь комиссии.

Она также обратила внимание на отсутствие четких критериев ротации в законодательстве. "По каким критериям осуществляется ротация: сроку службы, каким-то еще? То есть это все возлагается на президента, на его собственное понимание. И это остается его выбором – подавать тех или иных членов комиссии на ротацию", – акцентировала эксперт.

Голикова считает необходимым внести изменения в законодательство в ближайшее время, чтобы к следующему конкурсу по отбору членов комиссии, связанного с ротацией в 2021 году, подойти с четко определенной процедурой.

Отвечая на вопрос, угрожает ли нынешняя ситуация объявленному 9 июля конкурсу по отбору членов НКРЭКУ, Голикова отметила: "По моему опыту, были случаи, когда по решению суда по иску чиновника потенциального конкурсанта, чьи права, по его мнению, были нарушены, конкурс приостанавливался. Теоретически такая ситуация может возникнуть и сейчас. Но в связи с внесенными изменениями в ст.151 Кодекса административного судопроизводства приостановление действия решения конкурсной комиссии не могут быть предметом обеспечения иска".

При этом Голикова напомнила, что НКРЭКУ может принимать решения и в неполном составе.

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, Елена Антонова и Оксана Кривенко были назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Антонова, которая согласно указу президента от 30 июня первой подлежит ротации с 1 июля, заявила о неправомерности своего увольнения аппаратом комиссии после выхода указа, обратив внимание на несоответствие двух норм закона о регуляторе.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ 9 июля объявила с открытый конкурс на занятие должности члена комиссии.

Теги: #голикова #кадры #нкрэку
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