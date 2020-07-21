Экономика

13:21 21.07.2020

"Укрзализниця" начала продажу билетов на 5 поездов дальнего следования

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"Укрзализниця" начала продажу билетов на 5 поездов дальнего следования

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда дальнего следования в Трускавец, Ужгород, Одессу и Львов.

Согласно сообщению на сайте компании во вторник, поезд №41/42 Днепр - Трускавец будет отправляться через день с 21 июля, поезд №45/46 Ужгород - Лисичанск будет курсировать раз в три дня с 24 июля, поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день с 24 июля.

Поезд №135/136 Черновцы - Одесса будет отправляться ежедневно с 21 июля, а поезд №702/701 Львов - Черновцы уже курсирует ежедневно, кроме среды, с 20 июля.

Как отмечают в компании, в фокусе развития железнодорожного сообщения - традиционные места отдыха украинцев - Западная Украина и Причерноморье.

Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Теги: #укрзализныця #поезда
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