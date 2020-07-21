"Интергал-Буд" вложил в развитие инженерной Киева более 360 млн грн за пять лет

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) инвестировала в развитие инженерной инфраструктуры Киева около 363 млн грн в течение пяти лет, помимо паевого участия, сообщила пресс-служба компании.

Согласно обнародованным данным, в прокладывание внешних электросетей компания инвестировала 81,4 млн грн, уличной канализационной сети – 66,8 млн грн, водопроводной сети – 47,4 млн грн, сетей теплоснабжения – 39,7 млн грн.

Кроме того, около 64 млн грн было инвестировано компанией в реконструкцию котельных, 21,5 млн грн – реконструкцию центральных теплопунктов, 12,6 млн грн – водопроводных насосных станций.

По данным "Интергал-Буд", более 15 млн грн было вложено в санацию водопроводной магистрали и 14,2 млн грн – в работы на Бортнической станции аэрации, очищающей сточные воды Киева и многих городов Киевской области.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства у компании находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.