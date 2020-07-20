США пролонгировали пошлины на нефтегазовые трубы из 5 стран, в том числе из Украины в размере 7,47%

Комиссия по международной торговле США (USITC) в рамках пятилетнего пересмотра ограничений поставок американский рынок решила оставить в силе пошлины на трубы нефтегазового сортамента (oil country tubular goods, OCTG) из Индии, Южной Кореи, Турции, Украины и Вьетнама.

Согласно информации на сайте USITC от 8 июля 2020 года, Комиссия определила, что отмена существующих антидемпинговых пошлин на импорт трубной продукции из Индии, Кореи, Турции, Украины и Вьетнама может привести к продолжению или повторению нанесения материального ущерба в обозримом будущем (местным производителям – ИФ), поэтому пошлины останутся в силе.

Как сообщалось, Минторг США отменил подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны. Согласно публикации в Федеральном реестре США от 16 июля 2019 года, действие соглашения прекращалось, а департамент торговли этой страны также издал приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменил административный пересмотр соглашения.

При этом отмечалось, что 7 декабря 2018 года "Интерпайп" запросил продление принятого в 2014 году соглашения еще на пять лет, до 10 июля 2024 года. 18 декабря 2018 года Департамент торговли США пригласил заинтересованные стороны прокомментировать запрос "Интерпайпа".

"19 февраля 2019 года американские компании-заявители Maverick Tube, корпорация United States Steel Corporation, Vallourec Star, LP, TMK IPSCO и Welded Tube USA Inc, представили комментарии, в которых содержалось возражение против запроса Interpipe и просила Департамент торговли США разрешить расторжение Соглашения в соответствии с графиком и приступить к изданию приказа (об антидемпинговых пошлинах - ИФ) 10 июля 2019 года. Interpipe представила дополнительные комментарии в поддержку своего запроса в тот же день", - констатировалось ранее в объявлении.

4 июня 2019 года была введена процедура пятилетнего повторного пересмотра соглашения приостановленного расследования и принято решение о прекращении действия соглашения. Затем, 10 июля, Минторг США уведомил "Интерпайп" о своем решении не продлевать Соглашение в соответствии с просьбой самой компании "Интерпайп", которая рассчитывала на прекращении действия соглашения после пяти лет его действия.

В ответ на запрос "Интерпайпа" Минторг США прекратил действие соглашения, возобновив приостановленное расследование. При этом отмечалось, что в результате расследования было отмечено, что ущерб американским трубным компаниям наносится ущерб из-за поставок импортных труб.

Данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года. Первоначально его срок истекал 10 июля 2017 года, однако его продлили еще на год, а затем еще на столько же.

В рамках соглашения "Интерпайп" осуществлял продажи нефтегазовых труб по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США. Таким образом, соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и "Интерпайп Нико-Тьюб", так и для всех остальных украинских предприятий.