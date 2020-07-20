Политика центробанка по работе с плавающим курсом останется неизменной

Политика Национального банка Украины (НБУ) по отношению к плавающему курсу останется неизменной, в частности Нацбанк не будет прибегать к регулированию курса, пока тот не выходит за предельно допустимые рамки, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"НБУ не видит каких-то выходов за предельные рамки, и тому есть подтверждение, что в ходе сегодняшних торгов, когда НБУ предложил интервенцию, а курс так и не достиг этой границы, то он ушел в тенденцию укрепления. Потому Нацбанк будет продолжать работать в рамках закона "О валюте". Политика НБУ по работе с плавающим курсом останется неизменной", - сказал Шевченко в ходе пресс-брифинга в понедельник.