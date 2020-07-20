Экономика

18:03 20.07.2020

Украина должна продлить стимулирующую ренту в нефтегазовой отрасли для привлечения инвестиций – топ-менеджер "Нафтогаза"

2 мин читать
Украина должна продлить стимулирующую ренту в нефтегазовой отрасли для привлечения инвестиций – топ-менеджер "Нафтогаза"

Украина должна продлить действие стимулирующих ставок рентной платы в нефтегазовой отрасли для привлечения инвестиций, передает Энергореформа.

"Мы предлагаем рассмотреть позитивные результаты стимулирующий ренты для нефтегазовой отрасли и продлить ее с пяти до 10 лет. Благодаря внедрению стимулирующего налогообложения пробурено почти 200 скважин, из них на частных добытчиков приходится треть, они обеспечили свыше 1,4 млрд куб. м газа. Этот эффект должен также применяться при добыче нефти и газового конденсата через внедрение стимулирующих ставок ренты на уровне 6-12%", – написал главный операционный директор – исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер в колонке для сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Ватерландер напомнил, что Кабинет министров Украины поставил перед "Нафтогазом" цель снизить потребности страны в импорте газа через рост добычи и развитие энергоэффективности, а также увеличить вероятные и доказанных резервы газа и нефти.

В то же время объем необходимых для выполнения задач инвестиций ($20-30 млрд) превышает финансовые ресурсы группы, поэтому нужны условия, чтобы к реализации соответствующей государственной политики присоединились частные компании.

"Для этого нужно создавать и поддерживать привлекательные условия для инвестиций - конкурентное налогообложение, стабильная правовая база и прогнозируемые политические перспективы. Это важно для привлечения международных инвесторов не только в нефтегазовую отрасль, но и за ее пределами", - отметил он.

По его словам, данные ГНПП "Геоинформ Украины" свидетельствуют: в Украине свыше 3 тыс. ликвидированных или законсервированных скважин, из которых не добываются углеводороды в течение последних двух и более лет. В то же время за последние два года именно благодаря капитальным ремонтам на таких скважинах ряд компаний увеличил собственную добычу газа на 50% и выше.

Ватерландер также напомнил, что Украина располагает значительными "нетрадиционными" запасами углеводородов, в частности, потенциал залежей плотных коллекторов оценивается в 1,2 трлн куб. м. Поэтому внедрение стимулирующей рентной ставки до 1,25% будет содействовать скорому освоению этих ресурсов.

"Нефтегазовый рынок цикличен, ему присущи спады и рост цены. Однако на этот раз выход из кризиса усложняется, энергокомпании жестко отслеживают рентабельность своих инвестиций. Многие страны осознают это и правительства всего мира стремятся стимулировать свои производства. Каждый из этих шагов в Украине будет стимулировать развитие и инвестиции в новые проекты. Они откроют новые газовые месторождения и обеспечат рост добычи в течение трех-пяти лет. И это приближает нас к энергетической независимости", - резюмировал топ-менеджер "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #мнение #инвестиции #ставки #рента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 20.07.2020
Банкиры прогнозируют снижение учетной ставки НБУ 23 июля максимум до 5%

Банкиры прогнозируют снижение учетной ставки НБУ 23 июля максимум до 5%

20:03 19.07.2020
Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

17:40 17.07.2020
Законопроект о локализации нужно доработать с учетом юроснований для обращений торговых партнеров в арбитраж ВТО – юрист

Законопроект о локализации нужно доработать с учетом юроснований для обращений торговых партнеров в арбитраж ВТО – юрист

13:53 17.07.2020
Новый глава НБУ должен продолжить курс на макроэкономическую стабильность - глава Horizon Capital

Новый глава НБУ должен продолжить курс на макроэкономическую стабильность - глава Horizon Capital

21:11 16.07.2020
Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко завершил работу в компании

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко завершил работу в компании

18:30 16.07.2020
Новый глава НБУ должен четко озвучить позицию относительно дальнейшей политики - экс-министр экономики

Новый глава НБУ должен четко озвучить позицию относительно дальнейшей политики - экс-министр экономики

14:41 16.07.2020
Бизнес-сообщество надеется на сохранение новым главой НБУ независимости центробанка и продолжит его текущий курс - AmChаm

Бизнес-сообщество надеется на сохранение новым главой НБУ независимости центробанка и продолжит его текущий курс - AmChаm

14:13 15.07.2020
"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

09:31 15.07.2020
Временно поверенная в делах США обсудила с советником Зеленского инвестиции в экономику

Временно поверенная в делах США обсудила с советником Зеленского инвестиции в экономику

01:01 15.07.2020
Гонконг больше не будет конкурентом США в торговле – Трамп

Гонконг больше не будет конкурентом США в торговле – Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шевченко: Задача НБУ и правительства - подготовить банки к кредитованию важных проектов

НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка

Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование

Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

ПОСЛЕДНЕЕ

США пролонгировали пошлины на нефтегазовые трубы из 5 стран, в том числе из Украины в размере 7,47%

Политика центробанка по работе с плавающим курсом останется неизменной

Глава НБУ отрицает задержку транша от ВБ для Украины

Шевченко: Задача НБУ и правительства - подготовить банки к кредитованию важных проектов

НБУ должен ограничить использование ценных бумаг банками для стимулирования кредитования

НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка

"Укрлендфарминг" заявляет о политическом давлении НАБУ на антикоррупционный суд по делу VAB Банка

Производство сельхозпродукции в Украине упало из-за погодных условий - замминистра

От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

Металлурги и горняки отмечают свой профессиональный праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА