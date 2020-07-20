Украина должна продлить стимулирующую ренту в нефтегазовой отрасли для привлечения инвестиций – топ-менеджер "Нафтогаза"

Украина должна продлить действие стимулирующих ставок рентной платы в нефтегазовой отрасли для привлечения инвестиций, передает Энергореформа.



"Мы предлагаем рассмотреть позитивные результаты стимулирующий ренты для нефтегазовой отрасли и продлить ее с пяти до 10 лет. Благодаря внедрению стимулирующего налогообложения пробурено почти 200 скважин, из них на частных добытчиков приходится треть, они обеспечили свыше 1,4 млрд куб. м газа. Этот эффект должен также применяться при добыче нефти и газового конденсата через внедрение стимулирующих ставок ренты на уровне 6-12%", – написал главный операционный директор – исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер в колонке для сайта агентства "Интерфакс-Украина".



Ватерландер напомнил, что Кабинет министров Украины поставил перед "Нафтогазом" цель снизить потребности страны в импорте газа через рост добычи и развитие энергоэффективности, а также увеличить вероятные и доказанных резервы газа и нефти.



В то же время объем необходимых для выполнения задач инвестиций ($20-30 млрд) превышает финансовые ресурсы группы, поэтому нужны условия, чтобы к реализации соответствующей государственной политики присоединились частные компании.



"Для этого нужно создавать и поддерживать привлекательные условия для инвестиций - конкурентное налогообложение, стабильная правовая база и прогнозируемые политические перспективы. Это важно для привлечения международных инвесторов не только в нефтегазовую отрасль, но и за ее пределами", - отметил он.



По его словам, данные ГНПП "Геоинформ Украины" свидетельствуют: в Украине свыше 3 тыс. ликвидированных или законсервированных скважин, из которых не добываются углеводороды в течение последних двух и более лет. В то же время за последние два года именно благодаря капитальным ремонтам на таких скважинах ряд компаний увеличил собственную добычу газа на 50% и выше.



Ватерландер также напомнил, что Украина располагает значительными "нетрадиционными" запасами углеводородов, в частности, потенциал залежей плотных коллекторов оценивается в 1,2 трлн куб. м. Поэтому внедрение стимулирующей рентной ставки до 1,25% будет содействовать скорому освоению этих ресурсов.



"Нефтегазовый рынок цикличен, ему присущи спады и рост цены. Однако на этот раз выход из кризиса усложняется, энергокомпании жестко отслеживают рентабельность своих инвестиций. Многие страны осознают это и правительства всего мира стремятся стимулировать свои производства. Каждый из этих шагов в Украине будет стимулировать развитие и инвестиции в новые проекты. Они откроют новые газовые месторождения и обеспечат рост добычи в течение трех-пяти лет. И это приближает нас к энергетической независимости", - резюмировал топ-менеджер "Нафтогаза".



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.