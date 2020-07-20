Глава НБУ отрицает задержку транша от ВБ для Украины

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отрицает задержку транша в $350 млн от Всемирного банка (ВБ).

"Со Всемирным банком мы находимся в консультациях. То есть о задержке (транша в $350 млн от Всемирного банка - ИФ) я не знаю", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Ранее аналитики Международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что независимость НБУ является политическим приоритетом текущей программы Украины с Международным валютным фондом. От этого, в свою очередь, зависит получение финансирования ВБ, а именно $350 млн в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.