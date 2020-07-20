Экономика

18:24 20.07.2020

Шевченко: Задача НБУ и правительства - подготовить банки к кредитованию важных проектов

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Шевченко: Задача НБУ и правительства - подготовить банки к кредитованию важных проектов

Задача Национального банка Украины и правительства - подготовить банки к кредитованию важных проектов, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Наше общее задание совместно с правительством - подготовить банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые подтолкнут экономику", - сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник в НБУ.

По словам Шевченко, банки имеют достаточно ликвидности для запуска масштабного кредитования.

Теги: #шевченко #нбу
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