Экономика

17:37 20.07.2020

НБУ должен ограничить использование ценных бумаг банками для стимулирования кредитования

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НБУ должен ограничить использование ценных бумаг банками для стимулирования кредитования

Национальный банк Украины (НБУ) должен ограничить использование банками ценных бумаг, чтобы простимулировать кредитование реального сектора экономики, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"С одной стороны, нужно усилить работу по снижению проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны, ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают за счет свободной ликвидности вместо кредитования предприятий", - сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Макроэкономическая стабильность финсектора остается приоритетом для НБУ, указал новый глава центробанка.

"Сегодня наши с вами усилия должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики (...) Мы как НБУ должны создать вместе необходимые условия для развития кредитования", - добавил Шевченко.

Он также отметил что НБУ будет и в дальнейшем поддерживать выполнение основных направлений Стратегии государственных банков.

"Дальнейшая реализация Стратегии будет способствовать усилению конкуренции, которая на фоне монетарной политики НБУ будет способствовать удешевлению кредитов для бизнеса и населения", – считает Шевченко.

Теги: #шевченко #нбу #кредит
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