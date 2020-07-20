НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка

Национальному банку Украины (НБУ) следует продолжить политику снижения учетной ставки, которая на данном этапе находится на уровне 6% годовых, считает новый глава центробанка Кирилл Шевченко.

"НБУ должен сохранять политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара, заемщиков банков", – сказал Шевченко в ходе его представления на посту главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник.