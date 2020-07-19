Металлурги и горняки отмечают свой профессиональный праздник

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, который отмечается в Украине в третье воскресенье июля, отмечают в городах, где располагаются предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в своем обращении к работникам компании констатировал, что сегодня праздник отмечается в непривычных условиях.

"Мы не устраиваем традиционных массовых мероприятий, потому что главное сейчас – безопасность наших сотрудников и всех жителей городов, где работают наши предприятия. Каждая семья в этих городах так или иначе связана с металлургией и горным делом. Мы осознаем, что наша отрасль – краеугольный камень экономики, основа благополучия украинцев. И поэтому сделали все, чтобы наши предприятия продолжали работать в этот непростой для всех период", - сказал топ-менеджер.

По его словам, компания меняется вместе со временем: "Модернизируем производства, чтобы стать чище и эффективнее. Вкладываем в инфраструктуру наших городов, чтобы людям было комфортнее жить в них. Ни вирус, ни кризис не помешал нам выполнять свою работу".

Руководитель компании добавил, что в группе работает более 80 тысяч человек. "Кризисы в отрасли, неблагоприятная конъюнктура рынков, коронавирус – для нас это не является непреодолимым препятствием. Скорее, это условия новых задач, которые нужно решить… Вместе повышаем эффективность производства, модернизируем предприятия, улучшаем качество жизни в наших городах", - отмечает Рыженков.

Гендиректор ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), Александр Подкорытов в своем поздравлении подчеркнул, что судьбы тысяч людей разных поколений переплетены с судьбой ДМК.

"Профессионализм работников Днепровского меткомбината - основа для выполнения производственных задач, решение сложных задач и реализации новых проектов. Работа металлургов - это благополучие тысяч семей, это вклад в социально-экономическое развитие нашего города, области, Украины", - говорится в обращении гендиректора.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко констатировал, что запорожский меткомбинат долгие годы прочно удерживает лидирующие позиции в отечественной металлургической отрасли: "Этот успех - результат ежедневной работы профессиональной и слаженной команды".

Президент и владелец группы DCH, в который входят Днепровский метзавод и рудник "Сухая Балка", Александр Ярославский в своем поздравлении констатировал, что прошедший со времени прошлого праздника год был очень непростым, но были приложены усилия для обеспечения работоспособности предприятия и подготовки к реализации планов на будущее. "Наш общий труд закладывает фундамент выхода нашей любимой Петровки на качественно новый уровень", - говорится в обращении к работникам ДМЗ.

В поздравлении группы "Интерпайп" подчеркивается, что металлургия - один из двигателей промышленности и экономики в стране. "Мы меняем украинскую металлургию - модернизируем ее и уверенно шагаем к высоким мировым стандартам. Мы знаем, что в Украине сильная металлургия, и хотим, чтобы у нее были стимулы развиваться и укреплять наше государство".

Ко Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины работников предприятий "Метинвеста" отметили грамотами и премиями, выплачена материальная помощь ветеранам предприятий.