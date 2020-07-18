Глава Евросовета предложил компромиссный вариант инициатив по выходу ЕС из кризиса

Новые предложения председателя Европейского совета Шарля Мишеля по плану восстановления экономики восприняты на саммите ЕС европейскими лидерами как шаг в правильном направлении, они снизили возникшую накануне на встрече напряженность, сообщил телеканал Euronews.

Глава Евросовета представил в субботу вниманию глав государств и правительств стран ЕС, собравшихся накануне в Брюсселе для согласования бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и антикризисного плана, обновленное предложение по соотношению субсидий и займов для ликвидации экономических последствий, которые причинил кризис COVID-19.

Мишель предложил сохранить ранее предложенный пакет средств на восстановление в размере 750 млрд евро, но по-новому распределить субсидии и займы: 450 млрд евро будут выделены в качестве субвенций, а 300 млрд евро как кредиты. Первоначально предлагалось соответственно 500 млрд и 250 млрд.

"Это уступка "бережливой четверке" - Австрии, Дании, Нидерландам и Швеции, которые предпочитают использование займов, так как они должны возвращаться", - объясняет телеканал.

В итоге консультаций, которые ведет Мишель с отдельными европейскими лидерами второй день, он также предложил механизм, усиливающий контроль над использованием этих фондов.

Строгого контроля добивается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, требующий, чтобы выделение средств на национальные проекты единогласно одобрялось всеми государствами-членами ЕС. То есть каждое из них может наложить вето на финансирование стратегии восстановления, избранной другой страной Евросоюза.

Для особенно пострадавших от пандемии коронавируса Испании и Италии такая мера неприемлема, отмечает Euronews.

Кроме того, Мишель выдвинул идею повышения скидок на взносы в бюджет ЕС для Германии и "бережливой четверки", чтобы склонить на свою сторону сторонников строгой бюджетной дисциплины и достичь соглашения на этом саммите.