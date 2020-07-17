Рада включила в повестку дня внеочередного заседания 21 июля законопроект о реструктуризации "зеленых" тарифов

Верховная Рада после несостоявшегося на заседании 17 июля рассмотрения во втором чтении законопроекта №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" внесла его в повестку дня внеочередного заседания 21 июля.

Соответствующее распоряжение №246 подписано председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым в пятницу.

Как сообщалось, 3 июля Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658, затем сократила срок подготовки его ко второму чтению до 14 июля и планировала к рассмотрению на 16 и 17 июля.

К законопроекту подано свыше 1 тыс. правок. На необходимости его скорейшего принятия настаивали как профильные организации, так и Министерство энергетики, поскольку многие его нормы должны вступить в действие уже с 1 августа с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии и в отрасли ВИЭ.