Экономика

17:43 17.07.2020

Украинцы за 2019г задекларировали на 13% больше доходов против 2018г - налоговая

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Украинцы за 2019г задекларировали на 13% больше доходов против 2018г - налоговая

Украинцы задекларировали за 2019 год 94,5 млрд грн доходов, что почти на 11 млрд грн, или на 13% больше по сравнению с показателем за 2018 год, сообщила Государственная налоговая служба по итогам кампании декларирования.

Согласно сообщению, с начала этого года украинцы подали 505 тыс. деклараций.

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики Киева - 43,5 млрд грн, Днепропетровской - 7,5 млрд грн, Киевской - 5,3 млрд грн, Харьковской - 4,6 млрд грн и Одесской - 4,3 млрд грн областей.

"Следует отметить, что значительный прирост налога к уплате определены гражданами Днепропетровской области (+71,5 млн грн), а также Киевской (+37,8 млн грн) и Львовской (+27,2 млн грн)", - указала Госналоговая.

Кампания по декларированию доходов за 2019 год закончилась 30 июня. Последний день оплаты налоговых обязательств - 30 сентября 2020 года, отметили в налоговой.

Теги: #налоговая #декларация #украина
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