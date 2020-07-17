Законопроект о локализации нужно доработать с учетом юроснований для обращений торговых партнеров в арбитраж ВТО – юрист

У зарубежных торговых партнеров Украины есть юридические основания для обращения в арбитраж ВТО в случае принятии закона о локализации в машиностроении, поэтому законопроект необходимо доработать, чтобы им сложно было в рамках арбитража доказывать нарушения принципа недискриминации или национального режима, считает партнер юридической компании "Ильяшев и партнеры" Алена Омельченко.

"В настоящее время стоит ожидать, что страны ЕС, которым мы предоставили свободный доступ к рынку госзакупок на недискриминационной основе или с учетом нацрежима, будут за этот доступ бороться. Поэтому мы ожидаемо получим возражение в первую очередь от ЕС, потому что они с нами заключили Соглашение об ассоциации, которое предусматривает постепенное открытие рынка госзакупок, и следующий шаг как раз осенью этого года. Поэтому стоит ожидать от ЕС попытки оспорить действия Украины", - отметила Омельченко в ходе "круглого стола" по локализации в машиностроении в среду вечером.

По ее мнению, ЕС может оспорить действия Украины в рамках процедуры урегулирования споров (как, например, по лесу-кругляку) или в ВТО.

"Тут важно, чтобы Украина услышала своего торгового партнера и пошла с ним на переговоры, чтобы найти приемлемый механизм, но в случае обращения в арбитраж тоже есть работающие инструментарии, которые позволят затягивать арбитражное рассмотрение, и как минимум лет 5 инициатива будет работать", - отметила она.

Вместе с тем Омельченко напомнила, что помимо ЕС есть еще 21 страна, в первую очередь Китай или Австралия, которые также могут оспаривать действия Украины в арбитраже ВТО. Однако тут тоже есть проблемы с органами урегулирования споров и процедура также может затянуться.

"Но я считаю инициативу о локализации хорошей - своего производителя надо защищать", - резюмировала юрист.

В свою очередь замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что сейчас наш рынок госзакупок беспрецедентно открытый в одностороннем порядке для около 80% государств, в частности для Казахстана, Беларуси или Турции., тогда как взаимный доступ Украина имеет с ЕС, Швейцарией, Норвегией, Японией, США, Австралией и Молдовой.

"Мы им пообещали доступ на свой рынок и получили доступ на их рынок. Но это не означает, что мы не можем нюансами наполнять наше законодательство. Тот же ЕС достаточно активно говорит о том, что это преимущество - иметь доступ к европейскому рынку госзакупок, и подсказывает всем государствам как это правильно сделать", -отметил торгпред.

По его словам, главное в диалоге с ЕС – дать понять, что это закон не "антиЕС", а закон, который хочет урегулировать ту же проблему, с которой хочет справиться и ЕС.

"Проблемав том, каким образом ЕС хочет это урегулировать - он не совпадает с тем, как хотим мы. И потому будет проблематичным найти политическое взаимопонимание в этом вопросе, потому что тот словарь, который использует ЕС в своих документах, не соразмерен с тем, который используем мы: они говорят об институте аномально низкой цены, а мы – о локализации. И это будет большая проблема - найти общую точку зрения", - считает Качка.

В свою очередь присутствовавшие на "круглом столе" представители украинского машиностроения выразили мнение, что ЕС только выиграет от этого с учетом того, что вырастет экспорт их технологий в Украину.

"Неправда, что мы работаем в убыток европейским компаниям. К сожалению, наша практика минимальной цены как единственного критерия в госзакупках привела к тому, что конкуренция разворачивается не между украинскими и европейскими компаниями, а между несколькими китайскими, немного из Турции и Беларуси. И в этой ситуации возникает парадокс, когда локализованная с немцами буровая Discovery проигрывает китайцам, причем таких примеров много", - сказал гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

В свою очередь финансовый директор Крюковского вагоностроительного завода Игорь Манаенков отметил, что украинскому производителю практически не удается выйти на зарубежные тендеры.

"Мы могли бы участвовать в нескольких тендерах, но и в Европе, и других странах есть условия, которые исключают нас из списка участников. Например, мы хотели с японской компанией Itochu, с которой поставляли вагоны метро в Киев, выйти на рынок Варшавы, там 130 вагонов метрополитена, но в условиях указан обязательный опыт поставок в страны ЕС. Или тендер в Индии на вагоны метро – говорят, стройте завод и участвуйте. Иран – после того, как мы поставили им 5 тыс. грузовых вагонов, - они говорят: "Все, тема закрыта, стройте завод и участвуйте". Выходим в Египет – там 300 пассажирских вагонов (в тендере – ИФ), но нужны $300 млн гарантии – для нас сумма неподъемная", - рассказал Манаенков.

Как сообщалось, законопроект о локализации зарегистрирован в Верховной Раде 24 июня. Его соавторами выступили, в частности, Дмитрий Наталуха, Дмитрий Киселевский, Роксолана Пидласа - всего 37 нардепов.

Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: ж/д транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальную технику и спецтехнику, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40% (а с 2024 года – до 60%), локализация является квалификационным критерием для участия в закупке.

По словам Киселевского, на текущий момент в ЕС и США доля импорта в госзакупках составляет 5-7%, тогда как в Украине - почти 40%.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера ВР Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60%, фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.