Экономика

13:56 17.07.2020

НБУ назначил Максимчук директором департамента страхового надзора и сферы ее отнесенности

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НБУ назначил Максимчук директором департамента страхового надзора и сферы ее отнесенности

Директором департамента надзора за страховым рынком Национального банка Украины по результатам открытого отбора на вакантную должность назначена Ольга Максимчук, сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, в сферу ответственности Максимчук относятся: надзор за участниками страхового рынка Украины и филиалами иностранных страховых компаний в Украине, эффективный безвыездный страховой надзор на индивидуальной и консолидированной основе для защиты потребителей страховых услуг, оперативное реагирование на факты нарушения участниками страхового рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, применение адекватных мер воздействия.

К полномочиям департамента относятся: анализ, тенденций и деятельности страхового рынка на основе статистических данных, исследования практики применения законодательства по вопросам регулирования деятельности и надзора за участниками страхового рынка, участие в разработке предложений к законодательным актам Украины и нормативно-правовых и распорядительных актов Нацбанка по вопросам регулирования деятельности и надзора за участниками страхового рынка.

Как сообщалось, новое подразделение создано в результате внутренней трансформации структуры Национального банка Украины в пределах проекта "сплит". Департамент исполняет функции регулирования рынка небанковских финансовых учреждений, в частности рынка страхования, которые НБУ получил с 1 июля 2020 года. Департамент входит в блок "пруденциального надзора", куратором которого является первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Комментируя указанное выше назначение, Рожкова отметила: "Сейчас надзор за деятельностью страховых компаний осуществляется на реактивной основе, то есть постфактум. Это делает невозможным своевременное выявление рисков деятельности компаний и приводит к снижению их платежеспособности, а иногда даже к их уходу с рынка. При этом подход Нацбанка будет базироваться на проактивном риск-ориентированном пруденциальном надзоре ".

Главный принцип такого надзора заключается в оценке текущей и будущей платежеспособности и своевременному выявлению имеющихся и даже потенциальных рисков на ранних этапах. Это позволит регулятору и страховщику вовремя принять соответствующие меры и не допустить выхода компании с рынка без выполнения обязательств перед страхователями. Первоочередными задачами нового директора департамента надзора за страховым рынком - анализ деятельности участников рынка, состояниея и внедрения новой модели регулирования и надзора за рынком страхования.

"Мы уверены, что такой подход к регулированию будет способствовать повышению стабильности и прозрачности страхового рынка, обеспечит повышение доверия потребителей к поставщикам страховых услуг, будет стимулировать его развитие и более глубокое проникновение на рынок финансовых услуг", - отметила Рожкова.

О.Максимчук родилась 19 января 1979 года В 2001 году получила степень магистра по страхованию в Киевском национальном экономическом университете им. Гетьмана. В 2004 году прошла программу Young Managers Program в бизнес-школе "IEDC-Bled School of Management" (Блед, Словения). В течение 19 лет работает в сфере страхования, из них 12 лет - на руководящих должностях.

Последние пять Максимчук занимала должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. С 2012 до 2015 гг. была заместителем председателя правления страховой группы "ТАС", с 2008 по 2012 гг. возглавляла департамент андеррайтинга в СК "Украинская страховая группа", в 2007-2008 гг. была начальником управления обучения и консалтинга по страховым продуктам в СК "Провидна", в 2001-2007 гг. занимала должность специалиста, затем руководителя структурного подразделения по андеррайтинга в СГ "ТАС". Начинала карьеру специалистом отдела страхования грузов и ответственности в СК "Энергополис".

Теги: #нбу #кадры
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