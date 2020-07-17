Новый глава НБУ должен продолжить курс на макроэкономическую стабильность - глава Horizon Capital

Новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко должен продолжить таргетирование инфляции, поддерживать макроэкономическую стабильность Украины и независимость Нацбанка, сообщила партнер-учредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital (Украина) Елена Кошарная.

"Шевченко позитивно отличился в бизнес-сообществе, он является технократом, банкиром, с хорошей хваткой. Так что сейчас мы говорим о том, чтобы продолжать инфляционное таргетирование, поддерживать макроэкономическую стабильность и, конечно, независимость НБУ, что важно не только для МВФ, но и для бизнеса в целом", – сказала она в ходе совместной онлайн-конференции Черноморского банка торговли и развития и Международного центра черноморских исследований "Восстановление экономики Черноморского региона после пандемии" в пятницу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 июля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Ранее, 1 июля, глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. 2 июля Зеленский принял его отставку, после чего Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия с поста главы НБУ.