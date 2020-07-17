Гетманцев обвинил главу Минфина в срыве реформы на таможне

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил министра финансов Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы, аргументируя это рядом задокументированных фактов коррупции на Одесской таможне.

"Очевидно, что Министр финансов не оправдал доверия, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения Максима Нефьодова (экс-глава Государственной таможенной службы - ИФ). Схемы процветают. Реформа сорвана", - написал Гетманцев в Телеграм-канале в пятницу.

Он указал, что 16 июля совместными действиями Национальной полиции совместно с ДБР и Офисом Генерального прокурора были задержаны с поличным начальник таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, замначальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и и.о. начальника этого же таможенного поста Владимир Лиманский за получение неправомерной выгоды за содействие в решении вопросов в их компетенции.

По его словам, 13 марта этого года правоохранители зафиксировали факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $1 тыс. Осипчуком, 12 мая зафиксировали получение $200 неправомерной выгоды Залепой за оформление груза с одеждой. Также 10 июля правоохранители зафиксировали требование и получение неправомерной выгоды в $500 со стороны Лиманского за оформление контейнера с игрушками.

"Однако понятно, что все эти вопросы - к министру финансов", - подчеркнул народный депутат.