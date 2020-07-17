Экономика

13:01 17.07.2020

Курортные отели Бердянска снизили цены на 10-25% для привлечения внутренних туристов на фоне локдауна

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Курортные отели Бердянска снизили цены на 10-25% для привлечения внутренних туристов на фоне локдауна

Падение цен на проживание в сезонных отелях Бердянска составило до 25% по сравнению с 2019 годом, местные игроки в текущем летнем сезоне рассчитывают достигнуть максимальной загрузки в 100% за счет привлечения внутренних туристов на фоне падения международного туризма.

"В прошлом году была меньше загрузка. Вероятно, повлияло снижение цен и закрытие границ, так как в этом году много клиентов, которые ранее предпочитали отдых за границей", - рассказала журналистам в ходе пресс-тура администратор гостиницы Panorama Светлана Зорина, добавив, что по сравнению с 2019 годом стоимость номеров в Panorama снижена на 20-25% в зависимости от категории.

Пандемия и введение карантинных ограничений усложнили процесс запуска новых отелей, пояснила Зорина. Новый семейный отель Panorama начал работу в этом году и стал крупнейшим объектом на морском курорте с номерным фондом в 215 номеров. Гостиница ранее работала только частично, а в этом сезоне была запущена в полном объеме. Сразу же в первый месяц после запуска в июне гостинице удалось достигнуть загрузки на уровне 100%.

Кроме того, полностью забронирован июль-август, а также отель получил 20% броней до середины сентября.

Инфраструктура проекта включает ресторан San Sebastian, SPA-центр, лечебный корпус, детскую комнату, парковку, два конференц-зала, рассчитанных на более 150 посадочных мест, и др. Наличие конференц-залов позволяет удлинить сезон за счет привлечения корпоративных клиентов весной и осенью. В этом году отель открылся с июня и уже принял шесть деловых съездов.

В отличие от Одессы, основная часть туристов в Бердянске – украинцы, так как транспортное сообщение не способствует привлечению иностранных гостей. По словам мэра города, основной клиент – из Киева, Харькова, Днепра, частично с Западной Украины.

Доля иностранных гостей в гостиницах, как правило, не превышает 3%, однако бывают гости из Швеции, Болгарии, США, других стран, констатируют отельеры.

Сезон в Бердянске длится около трех месяцев, а среднее время пребывания составляет семь дней, однако иногда достигает одного месяца, что обусловлено оздоровительной направленностью курорта.

По словам Зориной, отель работает с туроператорами Join Up, "Поехали с нами", Coral Travel, "Азов Тур", в целом на них приходится около 10-15% брони всего номерного фонда. Также компания продает через такие каналы как Booking.com, Instagram и собственный сайт. Гостиница имеет систему раннего бронирования, с помощью которой удается заполнять около 30% номерного фонда.

В планах гостиницы запустить в следующем году бильярдную, беседку на пляже для массажей, рассматривается открытие бассейна на территории.

Гостиница Panorama входить в портфель санаторно-курортного комплекса "Курорты Приазовья", который является крупнейшим игроком на рынке курортных гостиниц Бердянска.

Помимо гостиницы Panorama, портфель компании включает профильные лечебные санатории "Нефтехимик Украины" и "Арктика", базы отдыха "Прибой" и "Бригантина", а также детское учреждение оздоровления и отдыха "Факел".

Гостиничный рынок Бердянска активно развивает и специализируется на санаторно-курортном направлении. Так, в "Нефтехимик Украины" представлено 16 видов лечебных грязей для лечения псориаза и других кожных заболеваний, тогда как "Арктика" специализируется преимущественно на лечении опорно-двигательной системы.

По словам руководителя отдела маркетинга "Курортов Приазовья" Михаила Илиева, в планах компании – переоборудовать базу отдыха "Прибой" с изменением его профиля. В частности, будет проведена реконструкция действующих домиков для размещения уже начато формирование кемпингового городка на территории базы.

"Ставим перед собой цель повысить уровень бюджетного отдыха для туристов к уровню европейского. Мы как крупнейшая гостиничная компания в Бердянске приняли решение работать над брендом города, его узнаваемостью и расширением спектра услуг. С помощью расширения типов размещения турист сможет выбрать как размещение в гостиничных номерах, так и в кемпинге", - рассказал Илиев.

Планирует развитие инфраструктуры и база отдыха "Бриз" на 70 номеров, которая открылась после реконструкции в 2017 году на месте бывшей базы предприятия "Азовкабель".

По словам директора базы отдыха "Бриз" Оксаны Исаковой, планируется построить бассейн и теннисный корт. Она также констатировала снижение цен в гостинице на 10% по сравнению с прошлым годом, это позволило достигнуть 100% загрузки.

"В июле уровень бронирований уже составляет 100% загрузки, на август – 50%. Цены формируются зимой, но в этом году, при запланированном повышении, цены пришлось снизить, несмотря на удорожание коммунальных услуг", - резюмировала она.

Теги: #туризм #курорт #бердянск
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