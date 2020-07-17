Экономика

12:25 17.07.2020

"Киевтеплоэнерго" до октября реконструирует тепловую магистраль на Теремках

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Киев. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" реконструирует трехкилометровую тепловую магистраль, по которой подается тепло от ТЭЦ-5 к микрорайону "Теремки", сообщила пресс-служба компании.

Необходимость реконструкции связана с исчерпанием нормативных сроков эксплуатации труб магистрали, на которых ежегодно происходит по пять повреждений.

Будут установлены современные трубы с запорной арматурой и аварийной системой сигнализации. Гарантийный срок эксплуатации таких трубопроводов – 40-50 лет.

Реконструкция теплосети на Теремках продлится до 30 сентября, а поставки горячей воды запланировано восстановить в начале сентября. К настоящему времени уже заменены 1,5 км из 3 км сетей.

По данным пресс-службы, в целом "Киевтеплоэнерго" направит в 2020 году почти 450 млн грн на обновление тепловой инфраструктуры города. Наибольшие работы будут осуществлены на Винорадаре, Троещине, Нивках, Борщаговке и в центре столицы.

"Киевтеплоэнерго" в 2019 году заменило 130 км изношенных участков теплопроводов, в планах на 2020 – свыше 100 км.

"Киевтеплоэнерго" эксплуатирует тепловые и сети горячего водоснабжения общей протяженность 2,7 тыс. км в двухтрубном измерении, ТЭЦ-5 (мощностью 700 МВт и 1874 Гкал-ч), ТЭЦ-6 (500 МВт и 1757 Гкал-ч), завод по переработке твердых бытовых отходов "Энергия", 19 насосных станций и 2650 тепловых пунктов.

Теги: #киевтеплоэнерго
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