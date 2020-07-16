Экономика

19:13 16.07.2020

Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

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Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7% с 5,1% в середине года и ослабления курса гривни до 28,28 грн/$1 с 26,01 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) с 4 мая по 4 июня этого года, бизнес более сдержанно ожидал увеличения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Так, почти 34,1% (10,4% кварталом ранее) респондентов ожидали снижения этого показателя.

По данным опроса, деловая активность украинских предприятий снизилась до наинизшего с 2015 года показателя индекса деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев - до 90,8% с 110,5% кварталом ранее.

Отмечается, что снижения деловой активности ожидают предприятия всех видов и направлений деятельности.

Опрос свидетельствует, что большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, 22% компаний ожидают ухудшения. Регулятор отметил, что более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса.

Согласно отчету, бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки - у предприятий строительства и добывающей промышленности.

По данным опроса, третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях. В частности, выросла доля предприятий, планирующих сокращение персонала в ближайшие 12 мес. - до 26,3% с 21% кварталом ранее. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме строительства, где прогнозируют неизменность численности работников.

Вместе с тем, значительно уменьшилось количество компаний, планирующих поднять зарплаты своим сотрудникам в течение следующих 12 мес. до 36,5 с 63,4%. 

Опрос демонстрирует, что во втором квартале до 39,2% с 44,4% по результатам предыдущего опроса сократилась доля компаний, планирующих привлекать кредиты на этот период. Уточняется, что возросло количество предприятий, готовых брать кредиты за границей – до 9,5%.

"В общем респонденты указали на растущую потребность в заемных средствах, но были менее уверены в способности своевременно выполнять свои долговые обязательства. Наибольшую заинтересованность в кредитах проявляют предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", - уточняется в комментарии регулятора к опросу.

В опросе деловых ожиданий приняло участие 681 предприятие из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,8% – компании перерабатывающей промышленности, 15,5% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13,0% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 4,5% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 5,8% – розничной торговли, 3% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.

Как сообщалось, ИДО – агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.

Теги: #нбу #идо #бизнес
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