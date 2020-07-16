Экономика

19:05 16.07.2020

Германские непродовольственные ритейлеры могут потерять 40 млрд евро в 2020 г из-за коронавируса

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Германские непродовольственные ритейлеры могут потерять 40 млрд евро в 2020 г из-за коронавируса

Продажи непродовольственных ритейлеров в Германии в текущем году могут сократиться на 40 млрд евро ($45,8 млрд), или на 4% по сравнению с 2019 годом, даже если в стране не будет второй волны коронавируса, заявили в среду в Германской федерации ритейлеров (HDE).

Как отметил управляющий директор HDE Штефан Гент, которого цитирует Xinhua, количество покупателей до сих пор остается ниже среднего, а продажи упали "значительно ниже нормального уровня".

В 2019 году продажи непродовольственных ритейлеров в Германии выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. По данным Федерального статистического управления страны (Destatis), рост наблюдался десятый год подряд.

HDE также прогнозирует, что примерно 10 тыс. непродовольственных ритейлеров могут обанкротиться из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. Власти Германии до конца сентября освободили компании от обязанности подавать заявление о собственном банкротстве. В HDE предупреждают о возможной "волне банкротств" в конце 2020 года или позже, если правительство страны продлит эту меру.

По данным федерации, сумма покупки в обычных магазинах в марте-мае упала на 10%, в то время как в онлайн-магазинах - выросла на 20%. В связи с этим многим местным ритейлерам придется менять свою бизнес-модель, местоположение и инвестиционные решения.

"Многие потребители изменили свое покупательское поведение", - отмечает Гент, который считает, что "ритейлеры должны реагировать на это".

HDE призвала власти предоставить ритейлерам, особенно малому бизнесу, субсидии на цифровизацию, а также облегчить условия получения бридж-кредитов.

Теги: #коронавирус #продажи #германия
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