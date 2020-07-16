Экономика

18:39 16.07.2020

Глава Совета НБУ ожидает конструктивного сотрудничества с новым главой Нацбанка

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Глава Совета НБУ ожидает конструктивного сотрудничества с новым главой Нацбанка

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин ожидает конструктивного сотрудничества с правлением НБУ в связи с назначением Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка.

"Надеюсь на конструктивное сотрудничество между Советом и правлением Нацбанка в части реализации денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной денежной единицы, поддержку макроэкономической и финансовой стабильности в государстве, обеспечение независимости и институциональной способности НБУ", – написал он в Facebook в четверг.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 июля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Ранее, 1 июля, глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. 2 июля Зеленский принял его отставку, после чего Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия с поста главы НБУ.

Теги: #шевченко #нбу #данилишин
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