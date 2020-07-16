Экономика

18:30 16.07.2020

Новый глава НБУ должен четко озвучить позицию относительно дальнейшей политики - экс-министр экономики

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Новый глава НБУ должен четко озвучить позицию относительно дальнейшей политики - экс-министр экономики

Назначенный на должность главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко является лучшей кандидатурой в настоящий момент, однако важно получить его четкую позицию относительно дальнейшей политики центробанка, полагает экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, бывший замглавы Совета НБУ и почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов.

"Национальный банк Украины - критически важная институция для экономики. Она не может оставаться без руководителя. И сейчас можно говорить об определенной прогнозируемости: понятно, с кем работать - у центрального банка есть руководитель. Но важно получить уже сейчас от новоназначенного председателя четкую позицию, какой будет политика Нацбанка в дальнейшем: что изменится, а что останется неизменным", - сказал Милованов агентству "Интерфакс-Украина", комментируя назначение главы НБУ.

Он отметил, что отставка Якова Смолия всколыхнула рынки и создала большую неопределенность.

"Назначение главы Национального банка - сигнал для финансовых рынков и международной общественности. По-моему, это лучшее назначение из возможных на сегодня", - подчеркнул он.

Милованов допускает некоторые изменения в политике НБУ, однако вектор, заданный его предыдущими руководителями, должен быть сохранен.

"Понятно, что определенных изменений в политике НБУ стоит ожидать. Это может быть некоторое смягчение монетарной политики, немного другой подход к курсовой политике. Но я считаю, что политика инфляционного таргетирования, направленная на сохранение низких темпов инфляции, взвешенная политика в сотрудничестве с правительством, в частности недопущение финансирования бюджетных расходов за счет прямой эмиссии, должны продолжаться", - сказал президент КШЭ.

Кроме того, он считает, что должны сохраниться достижения последних пяти лет: усиленный надзор за банками, а ныне и за небанковскими финансовыми учреждениями, а также сильная кадровая политика в самом центробанке.

Теги: #шевченко #нбу #милованов #мнение
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