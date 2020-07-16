Экономика

17:30 16.07.2020

Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование

2 мин читать
Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, выросший в мае на 10,1 п. после четырех месяцев падения, в июне вновь снизился – на 11,2 п., до 65,1 п. по 200-бальной шкале.

Аналитики Info Sapiens, которые осуществляют это ежемесячное исследование, отмечают, что основным негативным фактором стало падение индекса экономических ожиданий (ИЭО) в июне сразу на 18,8 п. – до 71,9 п.

В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 18,3 п. – до 74,2 п., ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 17,7 п., до 55,9 п., а в течение ближайших пяти лет – на 20,3 п., до 85,7 п.

В то же время индекс текущего положения (ИТП) по итогам июня остался на уровне 54,8 п., хотя его составляющие изменились диаметрально противоположно: индекс текущего личного материального положения снизился на 8,5 п. – до 45,8 п., тогда как индекс целесообразности крупных покупок вырос на 8,7 п. – до 63,8 п.

Аналитики Info Sapiens указывают, что в июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился незначительно – на 1,4 п., до 153,2 п., тогда как индекс инфляционных ожиданий подскочил - сразу на 17,6 п., до 183,0 п.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также немного ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. - до 142,7 п.

В исследовании указывается, что по сравнению с докарантинным мартом ИПН потерял 8 п. Наибольшее падение испытал индекс оценки текущего материального положения – на 14 п., а индекс целесообразности делать крупные покупки снизился на 11 п.. (несмотря на рост в июне).

В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода к привычному уровню в результате открытия экономики после карантина, отметили аналитики.

Теги: #исследование #украина #потребнастроения #ипн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 16.07.2020
ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

15:52 16.07.2020
Запуск Агентства по управлению госдолгом в Украине приостановлен

Запуск Агентства по управлению госдолгом в Украине приостановлен

14:20 16.07.2020
СБУ предотвратила три теракта в 2020 году - Баканов

СБУ предотвратила три теракта в 2020 году - Баканов

14:02 16.07.2020
Аваков: из почти 100 тысяч массовых акций в Украине в течение полугода лишь единицы были вызовом для общественной безопасности

Аваков: из почти 100 тысяч массовых акций в Украине в течение полугода лишь единицы были вызовом для общественной безопасности

13:03 16.07.2020
Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

12:36 16.07.2020
Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

09:59 16.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

09:36 16.07.2020
В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

08:46 16.07.2020
В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

08:37 16.07.2020
Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн

Зеленский вслед за гостиницей "Днепр" ожидает успешной приватизации других объектов ГУД, надеется на старт приватизации крупных промпредприятий

НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

Сальдо торгового баланса Украины в І пол.-2020 составило "минус" $1,4 млрд - таможня

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфошум о назначении главы НБУ погаснет, и мы будем следить за реакцией рынка - правительственный уполномоченный по госдолгу

ЕЦБ не стал менять объем программы PEPP, сохранил неизменными ключевые ставки

Бизнес-сообщество надеется на сохранение новым главой НБУ независимости центробанка и продолжит его текущий курс - AmChаm

Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

НБУ продолжит работу над cокращением доли неработающих кредитов в банковской системе – Шевченко

Глава Евросовета ждет от первого за время пандемии очного саммита ЕС единогласия по восстановлению экономики

Объемы погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков в I пол. 2020 года составили 1,1 млрд грн

Запасы алюминия в Японии в мае достигли максимума за 4 года

Цены на нефть уверенно растут после данных Минэнерго США

McDonald's начал сотрудничество с сервисом доставки Raketa в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА