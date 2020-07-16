Экономика

16:01 16.07.2020

Инфошум о назначении главы НБУ погаснет, и мы будем следить за реакцией рынка - правительственный уполномоченный по госдолгу

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Инфошум о назначении главы НБУ погаснет, и мы будем следить за реакцией рынка - правительственный уполномоченный по госдолгу

Министерство финансов намерено отслеживать реакцию рынков на угасание информационного шума вокруг Национального банка в связи с назначением его главой Кирилла Шевченка, указал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

"Сейчас этот информационный шум поднялся в связи с назначением главы (НБУ - ИФ). Поэтому мы посмотрим, какой будет рыночная реакция на следующей неделе, и будем соответственно на нее реагировать на первичных аукционах", - сказал Буца в ходе онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики в четверг.

Именно этим госуполномоченный по госдолгу объяснил снижение спроса на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины, обвалившихся на минувшей неделе до 0,29 млрд, который в этот вторник,14 июля, составил всего 10 млн грн.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о снижении спроса на ОВГЗ на гривневом рынке, он также отметил, что Минфин ориентировался на этом аукционе на ролловер долларового долга.

"В этом аукционе мы ориентировались на ролловер долларового долга. Это был ключевой инструмент, и мы его оцениваем как успешный", - подчеркнул Буца.

"Мы дали возможность этому спросу абсорбироваться на вторичном рынке", - заметил он, добавив, что необходимости повышать ставки у Минфина не было в виду достаточной ликвидности в системе госфинансов.

Как сообщалось, Минфин на аукционе 14 июля в условиях низкого предложения смог понизить ставки по 3-мес. гривневым бумагам с 7,24% до 7%, по 12-мес. – с 9,5% до 9,2% и по 32-мес. – с 10,47% до 10%. В целом ему удалось привлечь в бюджет 10,6 млн грн. В то же время на аукционе по продаже 11-мес. долларовых бумаг удалось получить $306,3 млн, что было прогнозируемо, так как на 9 июля пришлось погашение годичных долларовых ОВГЗ на $672 млн. Ставка размещения на этом аукционе осталась на уровне 3,5%. Минфин отклонил лишь 3 из 46 мелких заявок на $1,4 млн по ставкам до 4,5%.

Теги: #нбу #буца
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