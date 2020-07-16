Экономика

14:41 16.07.2020

Бизнес-сообщество надеется на сохранение новым главой НБУ независимости центробанка и продолжит его текущий курс - AmChаm

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Бизнес-сообщество надеется на сохранение новым главой НБУ независимости центробанка и продолжит его текущий курс - AmChаm

Бизнес-сообщество надеется, что новоназначенный глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сохранит независимость Нацбанка и продолжит его текущий курс, сообщила пресс-служба Американской торговой палаты в Украине (AmChаm).

"Бизнес-сообщество надеется, что новый глава Нацбанка сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс, в частности монетарную политику, поддержку макроэкономической стабильности и инфляционное таргетирование, а также обеспечит сотрудничество с МВФ для ускорения экономического роста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный и независимый НБУ является мощным сигналом доверия со стороны иностранных инвесторов и компаний, которые уже инвестировали миллиарды долларов и создали тысячи рабочих мест, а также со стороны международных партнеров, предоставляющих финансовую поддержку для поддержки экономики. 

Согласно сообщению AmChаm, НБУ является наиболее надежным учреждением среди иностранных институциональных инвесторов и бизнес-сообщества. "Поэтому Национальный банк должен оставаться независимым, чтобы быть эффективным и обеспечить доверие инвесторов в Украине", – подчеркивает пресс-служба.

Теги: #нбу #amcham #мнение #бизнес
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