Экономика

13:54 16.07.2020

Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

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Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов при необходимых 226.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что нынешний мораторий завершается в октябре этого года.

Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Теги: #ипотека #верховная_рада #мораторий
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