НБУ продолжит работу над cокращением доли неработающих кредитов в банковской системе – Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит работу над усилением стабильности банковской системы, в частности, над сокращением портфеля проблемных кредитов, сообщил кандидат на пост главы НБУ Кирилл Шевченко.

"НБУ и дальше будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко с парламентской трибуны в четверг.

Он добавил, что доля неработающих кредитов в госбанках достигла 49%, в банках с иностранными инвестициями - 32,5%, в частных - около 20%.

"Из-за ковида есть даже некоторый рост этого процента ", - отметил он.