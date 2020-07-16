Экономика

11:43 16.07.2020

НБУ продолжит работу над cокращением доли неработающих кредитов в банковской системе – Шевченко

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НБУ продолжит работу над cокращением доли неработающих кредитов в банковской системе – Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит работу над усилением стабильности банковской системы, в частности, над сокращением портфеля проблемных кредитов, сообщил кандидат на пост главы НБУ Кирилл Шевченко.

"НБУ и дальше будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал Шевченко с парламентской трибуны в четверг.

Он добавил, что доля неработающих кредитов в госбанках достигла 49%, в банках с иностранными инвестициями - 32,5%, в частных - около 20%.

"Из-за ковида есть даже некоторый рост этого процента ", - отметил он.

Теги: #шевченко #нбу #банки #кредиты
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