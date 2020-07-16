Экономика

01:40 16.07.2020

Глава Евросовета ждет от первого за время пандемии очного саммита ЕС единогласия по восстановлению экономики

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Глава Евросовета ждет от первого за время пандемии очного саммита ЕС единогласия по восстановлению экономики

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал глав государств и правительств стран ЕС проявить политическую волю для достижения согласия по бюджету Евросоюза на 2021-2027 гг. и плану антикризисного восстановления экономики.

"Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьезным ударом по нашим экономике и обществу. Это продолжает сказываться на нашей жизни. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча на этой неделе будет посвящена долголетнему бюджету и плану восстановления", - говорится в письме-приглашении Мишеля на внеочередной саммит ЕС европейским лидерам.

"Поиск соглашения потребует от всех напряженной работы и политической воли", - подчеркнул он.

Это будет первая очная с начала ограничений, связанных с пандемией коронавируса, встреча руководителей стран Евросоюза, которая состоится в Брюсселе 17-18 июля.

Глава Евросовета отметил, что со времени последнего саммита, проходившего в июне в форме телеконференции, шла интенсивная работа со всеми государствами ЕС, и институты Евросоюза учли высказывавшиеся ими опасения.

"Исходя из этого, я выдвинул предложение об устранении основных трудностей и наведении мостов между различными позициями. (...) Нам нужно будет найти действенные решения и прийти к соглашению, чтобы принести наибольшую пользу нашим гражданам", - написал Мишель европейским лидерам в письме, опубликованном вечером в среду.

Председатель Евросовета огласил на пресс-конференции 10 июля предложение Брюсселя по размеру пакета экономического восстановления и семилетнему бюджету ЕС.

Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде грантов и 250 млрд евро в форме кредитов. Отдельно от этого плана предложен бюджет ЕС на 2021-2027 гг. в размере 1,074 трлн евро.

Говоря о балансе между грантами и кредитами, глава Евросовета признал, что это трудный и сложный вопрос, но он обсудил его предварительно со всеми лидерами государств-членов.

Мишель объяснил важность преобладания безвозмездных грантов, против чего выступают страны "бережливой четверки" (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция). На грантах настаивают "южные" страны, которые больше всех пострадали от последствий пандемии.

"Неудивительно, что у нас в ЕС есть разные мнения. Я заверяю вас, что мы учитывали все мнения, все различия. Моя задача в том, чтобы сделать все для достижения соглашения, при этом единогласно всеми 27 странами", - сказал председатель Евросовета журналистам.

Он сообщил, что предложение, которое предстоит обсудить лидерам стран ЕС, предусматривает направить больше финансовых средств ЕС на программы, содействующие прогрессу, а также - связать финансирование со стороны ЕС с вопросами здорового управления, уважением правового государства и фундаментальных европейских ценностей.

Теги: #ес #евросовет #глава #экономика
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