Запасы алюминия в Японии в мае достигли максимума за 4 года

Складские запасы алюминия в Японии в мае увеличились по итогам второго месяца подряд и достигли максимального объема примерно за четыре года, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp.

Резервы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на 31 мая составляли 338,5 тыс. тонн по сравнению с 309 тыс. тонн месяцем ранее, то есть увеличились на 9,5%.

Относительно мая 2019 года запасы выросли на 14,4% (с 296 тыс. тонн).

Marubeni, которая является крупнейшим импортером алюминия в Японии, ведет расчеты запасов с июня 1995 года.