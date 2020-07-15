Экономика

19:03 15.07.2020

Цены на нефть уверенно растут после данных Минэнерго США

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Цены на нефть уверенно растут после данных Минэнерго США

- Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на самое существенное снижение запасов нефти в стране в текущем году.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 КВ в среду составляет $43,42 за баррель, что на $0,52 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,49 (1,22%) - до $40,78 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

"Значительное падение импорта привело к самому существенному падению запасов нефти с последней недели прошлого года", - пишет эксперт ClipperData Мэтт Смит.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Тем временем члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Текущие условия сделки предполагают увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн б/с с августа.

Сопредседатели JMMC, министры энергетики Саудовской Аравии и России Абдулазиз бен Сальман и Александр Новак, считают, что нужно продолжать действовать по намеченному плану.

Теги: #нефть #цена
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