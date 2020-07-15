Экономика

18:10 15.07.2020

Обращений физлиц о нарушениях их прав - основание для внеплановой проверки небанковского финучреждения - проект постановления НБУ

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Обращений физлиц о нарушениях их прав - основание для внеплановой проверки небанковского финучреждения - проект постановления НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вправе принимать решение о внеплановой инспекционной проверке на основании результата анализа обращений физических лиц о нарушениях, нанесших вред их правам и законным интересам, с приложенными документами или их копиями, подтверждающими такие нарушения.

Такая норма закреплена в проекте постановления НБУ "Об утверждении Положения об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг", обнародованном на его сайте.

Кроме того, основанием для неплановых проверок также могут быть, в частности, выявление в документах, представленных регулятору, информации, указывающей на несоблюдение участником рынка небанковских финансовых услуг требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ и/или предоставление участником рынка небанковских финансовых услуг недостоверной информации. Непредставление в установленный срок отчетности, других документов и информации, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством.

Согласно проекту распоряжения, НБУ уведомляет о проведении плановой инспекционной проверки не позднее 10 дней до ее начала в бумажной или электронной форме.

Инспекционная группа по проведению проверки состоит из куратора (кураторов) проверки, руководителя инспекционной группы и его заместителя (заместителей), инспектора.

При этом Нацбанк вправе включить в состав инспекционной группы для проверки вопросов, которые не относятся к сфере надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг, работников структурных подразделений НБУ, к компетенции которых относятся такие вопросы, а также экспертов, имеющих соответствующую квалификацию.

Специалисты, которые не являются служащими НБУ и привлекаемые к инспекционной проверке, подписывают обязательство о неразглашении информации с ограниченным доступом.

Члены инспекционной группы при проведении инспекционной проверки имеют право свободного доступа ко всем документам и информации объекта проверки в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом,

В рамках надзора на консолидированной основе НБУ может осуществлять инспекционные проверки участников финансовых групп (банковских групп, небанковских финансовых групп), надзор за которыми возложен на него.

Если в состав такой финансовой группы входят небанковские финансовые учреждения, регулирование и надзор за которыми осуществляет Национальная комиссия по регулирования рынков ценных бумаг и фондового рынка, Национальный банк может инициировать перед ней проведения инспекционных проверок таких участников финансовой группы.

Теги: #финкомпании #нбу #проверки
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