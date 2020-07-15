Повышение тарифа на передачу не гарантирует оплату зеленой энергии – глава Биоэнергетической ассоциации

Обеспечению полноценных выплат по зеленым тарифам буде способствовать существенное снижение НАЭК "Энергоатом" цены продажи электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" и повышение тарифов на электроэнергию для населения, считает глава правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха.

"Я вижу потенциально только два источника финансирования "ГарПока". Это какие-то особенные отношения с "Энергоатомом", чтобы он очень дешево продавал электроэнергию "ГарПоку", и тогда при его перепродаже у ГП будет оставаться больше денег. Второй источник – повышение тарифов для населения. А какие еще пути?", – сказал он в комментарии "Энергореформе" после пресс-конференции "Возобновляемая энергетика: будет ли свет в конце тоннеля?" в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом, по его словам, повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в том размере, в котором он закреплен, не дает возможности в полной мере оплачивать произведенную ВИЭ электроэнергию.

Он отметил, что планируемое снижение зеленых тарифов сэкономит, приблизительно, 7 млрд грн в год, но уровень повышения тарифа НЭК недостаточный, чтобы покрыть оставшийся объем выплат.

Что касается перспективы привлечения "Укрэнерго" кредитов для погашения долгов перед "ГарПоком" с целью расчетов за зеленую электроэнергию, Гелетуха отметил: "Кредиты все равно надо отдавать, долгосрочную модель на кредитах построить невозможно".

В то же время глава Биоэнергетической ассоциации считает необходимым предусмотреть в рассматриваемом сейчас законопроекте №3658 об изменении условий поддержки возобновляемой генерации возможность объектам ВИЭ напрямую продавать свою электроэнергию на рынке.

"Если мы будем продавать свою электроэнергию на рынке, "ГарПок" компенсирует остаток зеленого тарифа", – сказал он.

По его словам, это даст возможность ВИЭ получать с рынка больше средств, чем сейчас от "ГарПока", объем расчетов которого за последние месяцы остается на уровне 5-7%.

"Если бы мы видели источники финансирования "ГарПока", мы бы не поднимали этот вопрос. Но мы прогнозируем, что и в дальнейшем эти неплатежи могут быть", – резюмировал Гелетуха.

В то же время подчеркнул, что, удержание низких тарифов для населения является экономически нецелесообразным.

"Если мы уже, по сути, интегрировались в европейскую и мировую экономику, то как мы можем удерживать такой низкий тариф для населения? Это выбивается из логики всех этих стран. В Европе, наоборот, население платит больше, чем промышленность, и это очень правильно с точки зрения экономики", – разъяснил представитель биоэнергетической отрасли.

Как сообщалось, со ссылкой на заместителя министра энергетики Юрия Бойко, Минэнерго завершает разработку изменений в механизм возложения специальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией, предусматривающих, в частности, продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" ГП "Гарантированный покупатель" по 1 коп./кВт-ч.

Согласно информации "ГарПока", в январе-феврале предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 21%, апреле-мае – 5%, в июне – 4%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).