НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на втором аукционе своп процентной ставки в среду удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%, свидетельствует статистика на сайте НБУ.

Согласно данным регулятора, банки подали 17 заявок общим объемом 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5%. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как сообщалось, на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля Нацбанк удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%.