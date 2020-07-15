Экономика

17:24 15.07.2020

НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

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НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на втором аукционе своп процентной ставки в среду удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%, свидетельствует статистика на сайте НБУ.

Согласно данным регулятора, банки подали 17 заявок общим объемом 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5%. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как сообщалось, на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля Нацбанк удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%.

Теги: #нбу #банки #аукцион #ставка
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