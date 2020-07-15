Экономика

17:04 15.07.2020

Сальдо торгового баланса Украины в І пол.-2020 составило "минус" $1,4 млрд - таможня

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Сальдо торгового баланса Украины в І пол.-2020 составило "минус" $1,4 млрд - таможня

Товарооборот Украины в январе-июне 2020 года составил $47,3 млрд, при этом сальдо торгового баланса достигло "минус" $1,4 млрд, свидетельствуют данные на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным, импорт товаров в первом полугодии 2020 года превысил $24,3 млрд, что на 12% меньше по сравнению с показателем за первое полугодие-2019.

Топ-3 крупнейших импортеров - Китай (15% всего импорта), Германия и РФ (по 9%).

"Чаще всего импортировали: минеральное топливо; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства и их части; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование", - уточняет Гостаможня.

По ее данным, экспорт составил $23 млрд, что на 6% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года, указывает Гостаможня.

Среди крупнейших экспортеров - Китай (13% экспорта), Польша (6%), РФ (6%).

Чаще всего Украина экспортировала зерно, черные металлы, жиры и масла и продукты их расщепления.

Теги: #украина #товарооборот
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