Экономика

16:21 15.07.2020

Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

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Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса относительно закона №466, заявляет Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и вслед за Союзом украинских предпринимателей просит президента Владимира Зеленского отправить документ на доработку.

"В ходе встреч в рамках рабочей группы при Офисе президента были озвучены предложения относительно значительного числа норм закона №466 (экс-законопроект №1210 - ИФ). В то же время в проекте закона №2524 было учтено меньшее количество предложений от бизнеса. Кроме того, в результате вчерашнего голосования в Верховной Раде была принята версия законопроекта, где учтено еще меньше предложений и эта версия совершенно не устраивает бизнес", - указала ЕБА в пресс-релизе в среду.

"Иными словами, даже эти незначительные уступки для бизнеса не удалось оставить в результате вчерашнего голосования в ВРУ. Соответственно, возникает риторический вопрос: для чего проходили показательные встречи госорганов с бизнесом в Офисе президента? По мнению сообщества, данная ситуация представляет собой очередное давление на бизнес", - подчеркивают в ЕБА.

В ассоциации напомнили, что бизнес рассчитывал на перенос применения новых правил налогообложения по контролированным иностранным компаниям (КИК), постоянным представительствам нерезидентов, о применении налога на доходы нерезидентов.

"ЕБА призывает президента вернуть данный закон на доработку, а депутаты и органы власти - продолжить работу над ошибками в налоговом законодательстве с привлечением представителей бизнеса", - говорится в релизе.

В частности, доработки требуют определения "деловая цель" и "условные дивиденды", правила по вычету процентов (бизнес предлагает ограничить применение его применение только на операции по лицам-нерезидентам).

"Также сообщество считает необходимым продолжить обсуждение направления изменений в правила ТЦО "сырьевых товаров". Предложенные изменения расширяют права налоговых органов, возлагая при этом значительное бремя на налогоплательщиков. Закон №466 существенно меняет правила установления соответствия условий контролируемых операций по экспорту/импорту сырьевых товаров принципу "вытянутой руки" ТЦО (ст. 39). При этом ряд норм вносят неопределенность и субъективизм в подходы к анализу", - указала ассоциация.

ЕБА также отмечает необходимость рассмотреть вариант постепенного повышения ставок акциза на табакосодержащие изделия для электронного нагревания с 2021 года до 2025-го на 35% и ежегодным повышением с 2026-го по 2030-й на 10% включительно. При этом следует пересмотреть график повышения ставок акцизного налога на сигареты путем его расширения до 2030 года с ежегодным 10%-ным повышением, полагают в бизнес-ассоциации.

Теги: #законопроект #еба #бизнес
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