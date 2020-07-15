АМКУ направит в исполнительную службу судебное постановление об аресте средств "Тедис Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) направит в органы принудительного исполнения решений Министерства юстиции постановление Хозяйственного суда Киева об аресте средств ООО "Тедис Украина".

Согласно сообщению на сайте АМКУ в среду, Хозсуд Киева открыл производство по делу 910/9359/20 по иску ведомства к дистрибутору табачных изделий "Тедис Украина" и четырем табачным производителям о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн.

В АМКУ отметили, что дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 августа 2020 года и в пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства "Тедис Украина" в банковских учреждениях.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Ведомство сообщило, что собранные по делу доказательства подтверждают, что поведение компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.