Экономика

14:19 15.07.2020

Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

2 мин читать
Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

Крупнейшие банки США дали понять, что худший период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще впереди, зарезервировав десятки миллиардов долларов на покрытие возможных потерь по кредитам.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), которые во вторник открыли сезон корпоративной отчетности в США, во втором квартале направили в резервы свыше $28 млрд, что отрицательно сказалось на их прибыли. Банки опасаются, что на фоне COVID-19 потребители и предприятия окажутся не в состоянии возвращать выданные им займы.

Значительное увеличение резервов под убытки по займам по сравнению с предыдущими тремя месяцами отражает изменения в предположениях кредиторов относительно продолжительности и тяжести последствий пандемии для экономики, отмечает The Wall Street Journal.

JPMorgan, крупнейший американский банк по размеру активов, сообщил, что создал дополнительные резервы на случай сохранения высокого уровня безработицы в следующем году и более медленного восстановления ВВП, чем предполагали экономисты банка три месяца назад.

"Это не обычная рецессия, - заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. - Рецессионную часть этого вы увидите в будущем".

Руководство банков отмечает, что в мае наблюдались признаки зарождающегося восстановления экономики на фоне отмены карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19. Возобновление роста числа заболевших, которое привело к повторному введению ограничений в ряде штатов, вынуждает банки готовиться к продолжительному экономическому спаду.

"Пандемия держит экономику в тисках, и ее влияние вряд ли ослабнет, пока не будет широкого доступа к вакцинам", - сказал глава Citigroup Майкл Корбат.

JPMorgan в минувшем квартале зарезервировал на покрытие возможных убытков по кредитам $10,47 млрд, отчитавшись о падении чистой прибыли вдвое. Wells Fargo зафиксировал первый более чем за десять лет квартальный убыток и направил в резервы $9,57 млрд. Квартальная чистая прибыль Citigroup упала на 73%, банк направил в резервы $7,9 млрд.

В то же время JPMorgan и Citigroup отчитались о росте выручки от торговых операций на 79% и 55% соответственно, хотя и предупредили, что объемы торговли, вероятно, снизятся во втором полугодии. Wells Fargo, который в отличие от других банков не имеет сильного инвестиционного подразделения, сообщил о намерении урезать дивиденды за третий квартал до $0,10 с $0,51 на акцию.

Глава Wells Fargo Чарльз Шарф заявил, что банк "крайне разочарован" этим решением, но "наш взгляд на продолжительность и остроту экономического спада значительно ухудшился".

Позднее на этой неделе свои финансовые результаты опубликуют банки Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America Corp

Теги: #сша #дефолт #банки #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 15.07.2020
Стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в ряде лабораторий снизились на 15% - аналитики

Стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в ряде лабораторий снизились на 15% - аналитики

13:51 15.07.2020
Американская Gray Fox обязана выплатить $8,3 млн "Артему" за срыв поставки линии по производству снарядов

Американская Gray Fox обязана выплатить $8,3 млн "Артему" за срыв поставки линии по производству снарядов

13:25 15.07.2020
В Ривненской области ослаблены карантинные меры

В Ривненской области ослаблены карантинные меры

13:20 15.07.2020
В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

В Минздраве Израиля бьют тревогу в связи с быстрым распространением коронавируса

12:33 15.07.2020
В Пекине обвиняют Британию в сговоре с США против китайских компаний

В Пекине обвиняют Британию в сговоре с США против китайских компаний

12:22 15.07.2020
В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

11:41 15.07.2020
В Днепропетровской области ограничили время работы кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00 - ОГА

В Днепропетровской области ограничили время работы кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00 - ОГА

11:07 15.07.2020
В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

В ВСУ за сутки выявлено 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 125 человек

10:10 15.07.2020
Минздрав допускает пересмотр критерия для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны

Минздрав допускает пересмотр критерия для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны

10:00 15.07.2020
КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

"Эпицентр К" намерен представить обновленный формат "Центров мебели"

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

СУП призвал президента вернуть закон 2524 на доработку из-за отклонения ряда поправок

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Fitch подтвердило рейтинги узбекского Ипотека-банка "BB-", прогноз - стабильный

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА