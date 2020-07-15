"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что НАК "Нафтогаз Украины" присоединится к финансированию программы повышения энергетической безопасности социальной инфраструктуры на подконтрольных территориях Донбасса.

"Речь идет о социально-благотворительной программе по повышению энергетической безопасности. Эта программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и другие социальные инфраструктуры. Надеемся, что "Нафтогаз Украины" поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу в виде гуманитарной акции!" - сказал он в ходе проходящего в среду заседания правительства.

По его словам, реализации такой программы будет одним из шагов к развитию региона и страны в целом.