Экономика

14:13 15.07.2020

"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

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"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что НАК "Нафтогаз Украины" присоединится к финансированию программы повышения энергетической безопасности социальной инфраструктуры на подконтрольных территориях Донбасса.

"Речь идет о социально-благотворительной программе по повышению энергетической безопасности. Эта программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и другие социальные инфраструктуры. Надеемся, что "Нафтогаз Украины" поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу в виде гуманитарной акции!" - сказал он в ходе проходящего в среду заседания правительства.

По его словам, реализации такой программы будет одним из шагов к развитию региона и страны в целом.

Теги: #нафтогаз #донбасс #кабмин #энергобезопастность #шмыгаль
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