СУП призвал президента вернуть закон 2524 на доработку из-за отклонения ряда поправок

Союз украинских предпринимателей (СУП) призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуть законопроект №2524, принятый парламентом во втором чтении, на доработку в Верховную Раду из-за отклонения ряда ранее согласованных с бизнесом поправок относительно вступления в действие закона №466.

"Учитывая, что принятый парламентом документ не отражает согласованных договоренностей участников рабгруппы и увеличивает фискальное давление на предпринимателей, просим президента Владимира Зеленского вернуть закон 2524 на доработку парламенту, чтобы тот учел необходимые и согласованные бизнес-сообществом изменения", - указала бизнес-ассоциация на сайте в среду.

Как напомнил СУП, рагруппа по наработке изменений в налоговый закон №466 была инициативой президента. В ее состав вошли представители различных бизнес-ассоциаций, Офиса президента, парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Министерства финансов.

Рабгруппа наработала ряд изменений в наиболее спорные нормы налогового закона.

"Однако вчера (14 июля - ИФ) Верховная Рада при утверждении закона изъяла значительную часть уже согласованных норм: действующими остаются согласованные сроки (семь лет) для доначислений обязательств в случае проверки зарплатных налогов, правила тонкой капитализации предусматривают ограничения на вычисление процентных расходов, изменения в определении и налоговой корректировке деловой цели отменены", - указал СУП.

Таким образом, алгоритм определения разумной экономической цели остается непонятным для налогоплательщика, подчеркнули в ассоциации.

СУП также раскритиковал отмену поправки относительно переноса сроков постоянного представительства нерезидента, операций по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и нормы, которая позволяет два года не начислять штрафы и пеню за неправильную отчетность по операциям с КИК.