Экономика

11:55 15.07.2020

СУП призвал президента вернуть закон 2524 на доработку из-за отклонения ряда поправок

2 мин читать
СУП призвал президента вернуть закон 2524 на доработку из-за отклонения ряда поправок

Союз украинских предпринимателей (СУП) призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуть законопроект №2524, принятый парламентом во втором чтении, на доработку в Верховную Раду из-за отклонения ряда ранее согласованных с бизнесом поправок относительно вступления в действие закона №466.

"Учитывая, что принятый парламентом документ не отражает согласованных договоренностей участников рабгруппы и увеличивает фискальное давление на предпринимателей, просим президента Владимира Зеленского вернуть закон 2524 на доработку парламенту, чтобы тот учел необходимые и согласованные бизнес-сообществом изменения", - указала бизнес-ассоциация на сайте в среду.

Как напомнил СУП, рагруппа по наработке изменений в налоговый закон №466 была инициативой президента. В ее состав вошли представители различных бизнес-ассоциаций, Офиса президента, парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Министерства финансов.

Рабгруппа наработала ряд изменений в наиболее спорные нормы налогового закона.

"Однако вчера (14 июля - ИФ) Верховная Рада при утверждении закона изъяла значительную часть уже согласованных норм: действующими остаются согласованные сроки (семь лет) для доначислений обязательств в случае проверки зарплатных налогов, правила тонкой капитализации предусматривают ограничения на вычисление процентных расходов, изменения в определении и налоговой корректировке деловой цели отменены", - указал СУП.

Таким образом, алгоритм определения разумной экономической цели остается непонятным для налогоплательщика, подчеркнули в ассоциации.

СУП также раскритиковал отмену поправки относительно переноса сроков постоянного представительства нерезидента, операций по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и нормы, которая позволяет два года не начислять штрафы и пеню за неправильную отчетность по операциям с КИК.

Теги: #закон #суп #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 15.07.2020
Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

11:41 15.07.2020
Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

10:28 15.07.2020
Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

10:00 15.07.2020
КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

15:09 09.07.2020
До конца года нужно сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, у НБУ очень жесткая монетарная политика – Зеленский

До конца года нужно сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, у НБУ очень жесткая монетарная политика – Зеленский

19:00 08.07.2020
Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

17:05 07.07.2020
Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

Операторы не имеют фактической возможности ограничивать доступ к веб-сайтам - Vega о законопроекте о медиа

13:40 07.07.2020
Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

16:53 06.07.2020
Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы в ближайшие 6-12 мес. - исследование

Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы в ближайшие 6-12 мес. - исследование

14:49 03.07.2020
Рада приняла в целом законопроект об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО

Рада приняла в целом законопроект об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" намерен представить обновленный формат "Центров мебели"

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Fitch подтвердило рейтинги узбекского Ипотека-банка "BB-", прогноз - стабильный

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Модернизация 5,5 тыс. бюджетных учреждений в год требует около EUR1 млрд

Radisson Hotel Group расширяет портфель гостиниц в Украине

Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

Чистая прибыль JPMorgan упала на 51% из-за резервирования $10 млрд под потери из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА