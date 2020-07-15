Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Верховная Рада отказалась учесть в принятом законопроекте №2524 часть предложений бизнеса относительно поправок в Налоговый кодекс, связанных с вступлением в силу закона №466 (законопроект №1210), сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, обвинив при этом оппозицию.

"Вчера приняли в целом 2524. Противоречивые чувства. Абсолютно позитивный для бизнеса закон по предложению оппозиции поредел на целый ряд норм", - написал Гетманцев в Телеграм-канале в среду.

Среди таких норм он отметил отмену переходного периода для производителей смесей и возможности учета остатков в системе такими субъектами. Помимо этого, народные депутаты отказались перенести сроки введения новых правил по контролируемым иностранным компаниям (КИК) на 2022 год.

"Снесли переносы сроков по КИК. Теперь положения по КИКам вступают в силу с 2021 года. Зачем? Ведь с бизнесом были согласованы другие сроки", - прокомментировал Гетманцев.

"Убрали уточнение правил применения "деловой цели" только для ТЦО (трансфертного ценообразования - ИФ) и неконтролируемых операций. Остается "деловая цель" для всех операций. Убрали возможность реализовать остатки жидкостей для электронных сигарет, принудив тем самым целую отрасль работать "вчерную". Зачем? Убрали уточнение концепции вины налогоплательщика, при котором вина в налоговых правоотношениях не будет иметь презумпции наличия вины в других видах ответственности", - добавил глава комитета.

При этом народные депутаты не поддержали поправку, сокращающую предельный срок для проверки уплаченных налогов, связанных с начислением заработной платы, добавил он.

Верховная Рада приняла закон с изменениями в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей (законопроект №2524) 14 июля. Ко второму чтению в текст документа были предложены поправки, также касающиеся изменений Налогового кодекса, связанные с законом №466. Однако по инициативе Нины Южаниной ("Европейская солидарность") ряд этих поправок был поставлен на подтверждение и не был поддержан в зале.

Так, отмену поправки относительно уточнения применения "деловой цели" Южанина пояснила тем, что это расширяет возможности контролирующих органов самовольно трактовать обстоятельства операций с нерезидентами на предмет наличия таковой цели.

"Соответствующая поправка предлагала, что налогоплательщик вынужден был бы обосновывать, что в ходе проведения операции у него не было других альтернативных вариантов ее проведения, а уровень дохода от такой операции был экономически обоснован (...) Это очередное давление на бизнес. Нормы закона 466 относительно деловой цели должны быть полностью отменены", - написала народный депутат в Facebook.