Экономика

11:41 15.07.2020

Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

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Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

Офис вице-премьер-министра Украины в координации с другими министерствами начнет консультации с бизнесом об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Обновление - это процесс комплексный, он не состоит из какого-то одного документа или одного процесса. Это многослойный, многоуровневый процесс, который со временем будет запускаться в двустороннем формате. Но в первую очередь я считаю, что выработка сильной, мощной украинской позиции должна базироваться не только на правительственном анализе, а также должна быть подкреплена предложениями гражданского общества и прежде всего, на самом деле, бизнеса. Потому внимание, важный анонс: очень скоро, уже до конца этого месяца, стартуют консультации с бизнесом, так называемые диалоги с бизнесом", - сказала она на пресс-конференции в среду.

Стефанишина подчеркнула, что до конца июля будет сформирован круг экспертов, которые вместе с бизнесом соберут ключевые акценты и должны стать основой переговорной позиции Украины.

"Речь будет идти о структурном и секторальном диалоге, а также общих консультациях, которые будет обеспечивать Офис вице-премьера в координации с другими министерствами", - добавила она.

Также вице-премьер отметила, что надо делать акцент именно на статье 481 Соглашения об ассоциации с ЕС, которая предусматривает, что периодически стороны должны пересматривать эффективность тех или иных механизмов соглашения.

"Но в целом я абсолютно поддерживаю тезис относительно того, что мы выходим на уровень евроинтеграции 2.0. И тут, действительно, я считаю, что надо делать акцент именно на статье 481, которая предусматривает, что периодически стороны должны пересматривать эффективность тех или иных механизмов соглашения. Это критически сейчас с точки зрения того, что Украина за пять лет сделала колоссальную работу. И даже 42 или 41% выполнения самого большого соглашения ЕС с третьей страной, я думаю, что это колоссальный результат, не идеальный, но колоссальный прогресс, учитывая то, что соглашение касается приблизительно 27 сфер правоотношений", - сказала Стефанишина.

Теги: #стефанишина #ес #кабмин #ассоциация_городов #бизнес
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