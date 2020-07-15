Экономика

10:36 15.07.2020

Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

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Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

Проект Генерального плана Киева предусматривает сооружение внешнего железнодорожного обхода от Нежинского до Коростенского направления для пропуска транзитных грузовых потоков, которыми в настоящее время перенасыщен столичный узел ж/д транспорта.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную организацию "Киевгенплан" в среду, среди основных мер развития ж/д узла намечено:

- строительство ж/д развязки в разных уровнях в районе остановочного пункта "Левый Берег";

- сооружение дополнительных главных путей на участках: Киев-Демеевский – Дарница, Жуляны – Глеваха, Киев – Мироновка;

- закрытие 66 малодеятельных подъездных путей на 10 грузовых станциях;

- создание трех транспортно-складских комплексов: в районе с.Кожуховка Васильковского района, с.Калинока Броварского района, г.Украинка в комплексе с новыми грузовыми районами речного порта;

- закрытие грузовых станций и дворов "Киев-Товарный", "Киев-Днепровский", грузового двора "Киев-Почайна", грузовой работы на ст. "Киев-Пассажирский", сортировочной работы на ст. "Дарница".

Как сообщалось, проект Генерального плана Киева также предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала.

Теги: #киев #генплан #желдорога
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