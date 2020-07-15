Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта
Проект Генерального плана Киева предусматривает сооружение внешнего железнодорожного обхода от Нежинского до Коростенского направления для пропуска транзитных грузовых потоков, которыми в настоящее время перенасыщен столичный узел ж/д транспорта.
Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную организацию "Киевгенплан" в среду, среди основных мер развития ж/д узла намечено:
- строительство ж/д развязки в разных уровнях в районе остановочного пункта "Левый Берег";
- сооружение дополнительных главных путей на участках: Киев-Демеевский – Дарница, Жуляны – Глеваха, Киев – Мироновка;
- закрытие 66 малодеятельных подъездных путей на 10 грузовых станциях;
- создание трех транспортно-складских комплексов: в районе с.Кожуховка Васильковского района, с.Калинока Броварского района, г.Украинка в комплексе с новыми грузовыми районами речного порта;
- закрытие грузовых станций и дворов "Киев-Товарный", "Киев-Днепровский", грузового двора "Киев-Почайна", грузовой работы на ст. "Киев-Пассажирский", сортировочной работы на ст. "Дарница".
Как сообщалось, проект Генерального плана Киева также предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала.