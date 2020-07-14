Radisson Hotel Group расширяет портфель гостиниц в Украине

Международный оператор гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group (ранее - Rezidor Hotel Group, главный офис в Брюсселе, Бельгия) планирует открыть первый отель под брендом Radisson в Киеве – Radisson Hotel Pechersk Park Kiev, Ukraine.

"С момента запуска в 2018 году на территории Европы, Ближнего Востока и Африки (…) бренд отелей Radisson приобрел большую популярность: в общей сложности открыто и находятся в стадии строительства 50 отелей. Теперь он появится в Украине", - цитирует пресс-служба во вторник вице-президента по развитию бизнеса в Radisson Hotel Group Дэвида Дженкинса (David Jenkins).

Открытие отеля планируется во втором квартале 2022 года. Локацию объекта пока не озвучивают, он разместится в новом здании, которое в настоящее время находится на этапе строительства.

Как указывается в пресс-релизе, отель располагается в центре города, недалеко от Киево-Печерской лавры, из окон номеров отеля открывается вид монумент "Родина-мать".

Гостиница будет включать 167 номеров высшей категории и люксов. На первом этаже гостиницы расположится зона регистрации, бар и ресторан с летней верандой. Также предусмотрен отдельный этаж для проведения конференций и мероприятий с доступом на открытую террасу, зона СПА и фитнес-центр с турецкими банями.

В пресс-релизе также уточняется, что с запуском новой гостиницы Radisson Hotel Group на территории Украины будет представлена семью отелями под тремя брендами, в целом рассчитанными на 1355 гостиничных номеров, включая другие разрабатываемые проекты.

Представителем владельца и инвестора отеля и в сотрудничестве с Radisson Hotel Group выступает компания Phoenix Capital Partners.

Radisson – гостиничный бренд категории upscale. Визуальная идентичность отелей бренда Radisson, их дизайн и сервис являются воплощением скандинавского гостеприимства. Отели Radisson обычно располагаются в городах и пригородах, например, как и новый отель в Киеве, вблизи мест отдыха и аэропортов, подчеркивается в пресс-релизе.

Radisson Hotel Group является одной из крупнейших в мире гостиничных сетей. Портфель Radisson Hotel Group насчитывает семь разных брендов и более 1400 действующих и строящихся отелей по всему миру. Radisson Hotel Group управляет брендами Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson.

Основное направление деятельности Phoenix Capital Partners в секторе недвижимости — увеличение ценности и оптимизация решений с помощью экспертных знаний в области управления развитием и распределения активов клиентов с целью максимального увеличения их доходов.