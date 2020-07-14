Экономика

17:56 14.07.2020

Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

1 мин читать
Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

Спрос на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины, обвалившийся на минувшей неделе до 0,29 млрд, в этот вторник составил всего 10 млн грн.

В условиях такого низкого предложения Минфин смог понизить ставки по 3-мес. бумагам с 7,24% до 7%, по 12-мес. – с 9,5% до 9,2% и по 32-мес. – с 10,47% до 10%.

В целом ему удалось привлечь в бюджет 10,6 млн грн. В то же время на аукционе по продаже 11-мес. долларовых бумаг удалось получить $306,3 млн, что было прогнозируемо, так как на 9 июля пришлось погашение годичных долларовых ОВГЗ на $672 млн.

Ставка размещения на этом аукционе осталась на уровне 3,5%. Минфин отклонил лишь 3 из 46 мелких заявок на $1,4 млн по ставкам до 4,5%.

Теги: #спрос #овгз #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:31 07.07.2020
Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

15:09 07.07.2020
Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

19:20 06.07.2020
Минфин расширил число бенчмарк ОВГЗ до 15 выпусков

Минфин расширил число бенчмарк ОВГЗ до 15 выпусков

20:22 03.07.2020
Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

16:15 02.07.2020
Основания говорить о подрыве независимости НБУ и доверия МВФ отсутствуют - глава Минфина

Основания говорить о подрыве независимости НБУ и доверия МВФ отсутствуют - глава Минфина

15:51 02.07.2020
Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

15:38 02.07.2020
Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

11:06 02.07.2020
Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

19:06 30.06.2020
Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

09:48 26.06.2020
Госдолг Украины в мае-2020 вырос на 0,6% в гривне и на 0,8% в долларах

Госдолг Украины в мае-2020 вырос на 0,6% в гривне и на 0,8% в долларах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ настаивает на отмене "карантинного" ограничения зарплат в госсекторе

Рада приняла законопроект о детенизации рынка лома объемом 20 млрд грн

Правление НБУ на встрече с президентом подчеркнуло важность неизменности политики центробанка – Рожкова

Правление НБУ на встрече с президентом подчеркнуло важность неизменности политики центробанка – Рожкова

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с августа увеличится на 54,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Чистая прибыль JPMorgan упала на 51% из-за резервирования $10 млрд под потери из-за коронавируса

США начали предварительное расследование в отношении стальных бесшовных труб из спецсталей

НБУ настаивает на отмене "карантинного" ограничения зарплат в госсекторе

Нефть частично отыграла падение на ожиданиях итогов заседаний ОПЕК+, Brent - $42,46 за баррель

Рада приняла законопроект о детенизации рынка лома объемом 20 млрд грн

Рада выделила 2,3 млрд грн в капитал ПО "Южмаш" и реструктуризировала $60,5 млн его долга Минфину

Фондовые рынки АТР снизились на фоне усиления напряженности между США и Китаем

Emirates возобновит полеты в 6 городов в ближайшее время

"Тедис Украина" сообщает о попытках блокирования счетов и препятствованию операционной деятельности

Суд наложил арест на тепловозы и вагоны "Газтранзита" стоимостью свыше 90 млн грн из-за неуплаты налогов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА